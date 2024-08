Martin attacca a Silverstone e “prenota” la pole position 

Silverstone. Jorge Martin sembra essersi messo alle spalle la caduta nel penultimo giro del Sachsenring, così come nel venerdì di Silverstone ha lasciato indietro tutti gli avversari. Il madrileno del team Ducati Pramac, che in Germania ha dovuto cedere a Francesco Bagnaia la leadership del mondiale piloti, ha dominato sia le libere mattutine che le prequalifiche della MotoGP sul circuito inglese. Nel pomeriggio, con il tempo di 1'57"911 ha preceduto di 45 millesimi l'Aprilia di Aleix Espargarò, confermatasi velocissima sul circuito inglese, e di 119 la Ducati ufficiale di Bagnaia, risalito dall'ottava posizione. Quindi - raccolti in meno di mezzo secondo - ecco Enea Bastianini (Ducati), Jack Miller (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Brad Binder (KTM) e Maverick Vinales (Aprilia). Oggi terza sessione di prove libere della Moto Gp alle 11.05, qualifiche dalle 11.45 e Sprint race alle 15.55. Domani alle 14 il Gp di Gran Bretagna.

