Marti Perra, un carnevale da incorniciare 

Gli anni della pandemia hanno reso l’attesa più avvincente. Il carnevale tradizionale si è chiuso con un grande successo di pubblico. In migliaia si sono riversati in paese per celebrare Su Marti Perra, organizzato dall’associazione culturale Su Maimulu. A sfilare per le vie del centro la maschera del paese e diversi gruppi provenienti di tutta la Sardegna. In scena l’eterna lotta tra s'urtzu ballabeni, che rappresenta la natura aggressiva, l'inverno, e is maimulus che proteggono la comunità. La rappresentazione è stata arricchita dalla consueta “questua” per la strada al grido di "donai a buffai a Santu Nanì”.

La popolazione ha appeso salumi, formaggi e bevande ai balconi, affinché is maimulus potessero raccoglierli nel vecchio carretto trainato da Trusulau e Malandau. Ad affascinare il pubblico anche le altre figure quella de su cuadderi, de is poddinaius e di filadora ingrastula e Martinica. L’evento è stato possibile grazie all'aiuto dell’amministrazione comunale, della Pro Loco, del gruppo folk Sant'Elena Imperatrice, della società sportiva e delle leve '73, '83 e '93, ma soprattutto dei tanti volontari e della popolazione che a fine corteo ha offerto le classiche sipulas allietando anche i palati. La serata si è chiusa con l'omaggio, ai gruppi ospiti, di un gagliardetto con inciso lo stemma dell'organizzazione e la scritta Marti Perra 2023. Uno sguardo all’anno prossimo. Visto che a fine serata si è iniziato a programmare Su Marti Perra 2024.

