Marti Perra: il Carnevale che unisce il paese 

Su Marti Perra non è soltanto una festa. È la giornata simbolo del carnevale gairese che unisce grandi e bambini in un rito collettivo che si tramanda da generazioni. A Gairo sabato 7 febbraio, undici gruppi mascherati provenienti da diversi paesi della Sardegna, musiche e le famose "sipulas" saranno protagonisti di un evento all’insegna dell’identità e della condivisione. E come da tradizione le figure mascherate de Su Maimulu, percorreranno le vie del paese accompagnate da un carretto con un otre e un fantoccio dalle sembianze umane, conosciuto come Santu Nanì. Lungo il percorso, is maimulus raccoglieranno i doni che i cittadini appenderanno ai balconi e alle finestre, rinnovando un rito che si tramanda da generazioni. «Una giornata di festa per rafforzare lo spirito di comunità, come avveniva in passato - spiegano gli organizzatori - La tradizione vuole che in questa giornata chiunque fosse stato sorpreso a lavorare nei campi anziché partecipare ai festeggiamenti sarebbe stato aggredito da un grosso gatto, appunto Marti Perra». Un racconto nato per incentivare la partecipazione e favorire l’apertura delle case e dei cortili al passaggio de Su Maimulu, oggi più vivo che mai. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Su Maimulu” col supporto dell’amministrazione, delle varie associazioni e di tanti volontari.

