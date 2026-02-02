VaiOnline
Gairo.
03 febbraio 2026 alle 00:27

Marti Perra: il Carnevale che unisce il paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Su Marti Perra non è soltanto una festa. È la giornata simbolo del carnevale gairese che unisce grandi e bambini in un rito collettivo che si tramanda da generazioni. A Gairo sabato 7 febbraio, undici gruppi mascherati provenienti da diversi paesi della Sardegna, musiche e le famose "sipulas" saranno protagonisti di un evento all’insegna dell’identità e della condivisione. E come da tradizione le figure mascherate de Su Maimulu, percorreranno le vie del paese accompagnate da un carretto con un otre e un fantoccio dalle sembianze umane, conosciuto come Santu Nanì. Lungo il percorso, is maimulus raccoglieranno i doni che i cittadini appenderanno ai balconi e alle finestre, rinnovando un rito che si tramanda da generazioni. «Una giornata di festa per rafforzare lo spirito di comunità, come avveniva in passato - spiegano gli organizzatori - La tradizione vuole che in questa giornata chiunque fosse stato sorpreso a lavorare nei campi anziché partecipare ai festeggiamenti sarebbe stato aggredito da un grosso gatto, appunto Marti Perra». Un racconto nato per incentivare la partecipazione e favorire l’apertura delle case e dei cortili al passaggio de Su Maimulu, oggi più vivo che mai. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Su Maimulu” col supporto dell’amministrazione, delle varie associazioni e di tanti volontari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 