Marti Perra, festa di tradizioni 

Torna dopo due anni di attesa la giornata centrale del carnevale gairese: Su Marti Perra. Il 18 febbraio S'urtzu ballabeni, Is Maimulus e le altre figure carnevalesche si riverseranno per le vie del paese. Raccoglieranno il cibo appeso sui balconi dai cittadini e riempiranno le strade col suono dei campanacci. A Gairo arriveranno anche altri gruppi mascherati da dieci paesi dell’Isola. Tra gli altri Is Cerbus di Sinnai, Sa Maschara a gattu e Maimones di Sarule, Janas e Amaymonaus di Ilbono, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala.

Il corteo partirà alle 15.30. L’arrivo è previsto alle 18 in piazza Melis dove saranno offerte le sipulas, preparate con il contributo di tutto il paese, a tutti i partecipanti. Nel corso della serata si potrà godere dei balli e canti tradizionali. La Leva '83 e la Leva '93 saranno presenti sia a pranzo sia a cena con i loro stand. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione del Comune, delle associazioni paesane, Pro Loco, gruppo folk e società sportiva, e dei cittadini gairesi. (f. l.)

