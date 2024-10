Martha Cooper a Cagliari: «Il writing sì ma non sui muri dei luoghi storici» 

Ha 81 anni, una carriera dedicata a immortalare l’arte laddove tantissimi vedevano solo vandalismo, lo stesso entusiasmo di quando ha iniziato. L’ospite d’onore di venerdì sera al Muros de Arte, l’evento dedicato al muralismo, la street art e le controculture giovanili nel centro culturale della Manifattura di Cagliari, è stata Martha Cooper, leggenda della street photography. Nativa di Baltimora e trasferita a New York per diventare una giornalista, Cooper ha trascorso più di metà della sua vita a ritrarre la scena dei graffiti e della street art, prima nella Grande Mela e poi nel mondo. La raccolta fotografica Subway Art, pubblicata nel 1984 con il collega Henry Chalfant, è presto diventata una bibbia del suo genere.

Prima in Sardegna

Per la fotografa questa è la prima volta in Sardegna e a Cagliari. «Credo di essere arrivata nel periodo migliore possibile, pochi turisti e tempo bellissimo. Le stradine del centro storico mi hanno affascinata». Strade che contengono numerose scritte, come quelle a cui la fotografa ha dedicato la sua vita. «Non sono una fan dei graffiti sugli edifici vecchi. Ci sono dei bellissimi palazzi antichi che sarebbe meglio restassero puliti, per certi versi mi sento responsabile». Con le sue raccolte, ha infatti ispirato milioni di giovani artisti in tutto il mondo, molti dei quali l’hanno omaggiata con opere dedicate. Una lunga carriera iniziata nel 1977.

New York Post

«Tutto è iniziato quando lavoravo al New York Post, per arrivare in redazione passavo in quartieri molto poveri. Un giorno incontrai un bambino che mi fece vedere la tag del suo nome, He3. È stata la prima volta che ho capito che le scritte che vedevo sui muri erano dei nomi», racconta. «Fu lui a presentarmi Dondi, un re della materia. Da quel momento iniziò la mia ossessione, capii che non si trattava di vandalismo, ma di arte». Un’arte che spesso si dipana ancora al confine con l’illegalità. «Sì, tutt’ora molte forme sono illegali, e sono molto interessata a questo lato: i ragazzi rischiano la loro libertà per quell’arte, per loro è una missione agire senza farsi beccare».

Processi artistici

E l’interesse della giornalista, infatti, è spesso ricaduto non solo sull’opera in sé, ma sul processo di writing in corso d’opera, tante volte in condizioni di rischio. «In “Subway Art” ognuno ha dato la sua interpretazione, il mio collega faceva tante foto dei treni e le metteva insieme, il mio lavoro invece si focalizzava sul contesto, sulla realizzazione dell’opera». Ma pur operando le proprie scelte stilistiche, il tentativo è sempre quello di riportare la realtà in maniera oggettiva. «Ho una formazione antropologica, mi ha sempre interessata l’aspetto documentale. Quando ho iniziato volevo conoscere le diverse estetiche etniche, la maniera in cui diverse culture approcciano l’arte».

Dagli esordi nella Grande Mela, sia la street art che i lavori di Cooper hanno poi fatto il giro del mondo. «La mia idea era quella di star documentando un fenomeno esclusivo alla città di New York, dove c’erano problemi economici e luoghi come gallerie ed edifici in rovina”, continua. “Invece è diventato un sentimento universale, che non ha a che fare con le condizioni della città ma con il voler lasciare un segno, un marchio potente come il proprio nome. Per questo il muralismo si è diffuso anche in luoghi puliti e con ottimi servizi sociali, come la Scandinavia». Il prossimo passo sarà di passare dai muri delle città ai musei, come già avviene in alcuni casi? «I musei sono stati lenti a seguire tutto quello che sta succedendo, hanno iniziato a interessarsi solo di recente e per me ancora si stanno perdendo molto». (da. lo.)

