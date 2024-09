Martellate al bar: aggressore in trappola 

Finisce a Bancali anche la terza persona indagata per il tentato omicidio di un 62enne lo scorso 19 luglio. È stato infatti arrestato dai carabinieri, due giorni fa al rientro in Sardegna, Luca Silanus, sospettato di essere uno dei responsabili dell'agguato avvenuto al Duca Bar di via Duca degli Abruzzi.

Una spedizione punitiva che ha visto la vittima essere colpita con un oggetto contundente al capo, forse un martello, riportando un trauma encefalico e un'emorragia. Ferite profonde per cui l'uomo era finito in ospedale e si trova tuttora in cura e che non l'hanno comunque portato a denunciare gli aggressori. A cui hanno dato alla fine un nome invece i militari dell'Arma nell'inchiesta della pm Maria Paola Asara. A finire per primi in carcere sono stati Alessio e Stefano Levanti, fratelli sassaresi, fermati a fine agosto dai carabinieri con il secondo che, durante l’interrogatorio di garanzia, ha negato la sua presenza il giorno della violenza mentre il primo si era avvalso della facoltà di non rispondere. Gli avvocati dei due, Paolo Spano per Stefano e Mario Pittalis per Alessio, avevano fatto richiesta per una misura meno afflittiva a carico dei propri assistiti ma questa era stata respinta la scorsa settimana dal giudice per le indagini preliminari Gian Paolo Piana. Restava il solo Silanus, anche lui di Sassari, per il quale il suo legale Lorenzo Galisai presenterà istanza perché venga rivista la custodia cautelare in carcere. Ancora poco chiari i motivi dell’assalto del trio che, si ipotizza, potrebbe essere stato dovuto a scontri legati allo spaccio di stupefacenti oppure ad attriti personali precedenti tra i protagonisti della vicenda.

