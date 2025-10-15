Martedì mattina cimitero chiuso 

Chiusura temporanea del cimitero di San Michele per disinfestazioni. L’intervento verrà effettuato martedì prossimo, dalle 8 alle 12: in questa fascia oraria i cancelli resteranno chiusi.

La decisione si resa è necessaria per consentire le ulteriori operazioni di disinfestazione contro zanzare, pappataci e altri insetti. Il lavoro di disinfestazione si è reso necessario anche per le segnalazioni arrivate alla direzione e al personale del cimitero, proprio per la presenza di zanzare e altri insetti. L’intervento viene svolto anche in previsione delle celebrazioni di novembre.

Restano presenti invece gli altri problemi del cimitero: lavori in corso con la presenza di transenne ovunque e aree inaccessibili, infiltrazioni d’acqua con muffa su muri e soffitti, pareti scrostate con punti dove piovono pezzi di intonaco, ferri arrugginiti in vista, cartellonistica vecchia, ascensori guasti o con la cabina al buio, totem digitale all’ingresso spento da mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA