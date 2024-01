Martedì in cimitero i funerali del 15enne investito 

È fissata per martedì mattina al cimitero San Michele la cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Guan Xuanming, lo studente 15enne che ha perso la vita lunedì scorso in via Peretti, travolto e ucciso da un’auto. L’adolescente stava attraversando le strisce per raggiungere la fermata del bus e arrivare all’Istituto Azuni, quando è stato colpito da un veicolo, morendo sul colpo.

La famiglia, terminati gli accertamenti della Procura, ha organizzato la funzione per martedì alle 9, ne piazzale esterno del cimitero. Una cerimonia a cui parteciperanno anche gli studenti ed il personale dell’Istituto frequentato dal ragazzino, oltre ai genitori che hanno deciso per la cremazione: le ceneri poi saranno riportate in Cina, paese d’origine della famiglia. Anche Guan Xuanming era nato in Asia, prima di emigrare con i genitori in Sardegna.

Nel frattempo si è chiusa la prima parte dell’inchiesta della Polizia Locale, coordinata dal sostituto procuratore Emanuele Secci, che dovrà far luce sulle responsabilità. La conducente dell’auto risulta iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale, ma la Procura starebbe verificando anche gli altri elementi legati alla sicurezza stradale.

