Martedì in Aula dopo la pausa per le Regionali 

Il Consiglio comunale torna in Aula dopo la lunga parentesi stabilita a maggioranza per consentire ai candidati di Palazzo degli Scolopi di concentrarsi sulla campagna elettorale per il rinnovo dell’assemblea regionale. Doppia convocazione, martedì 12 e giovedì 14 e se necessario in prosecuzione martedì 26. Si riparte da dove ci si era lasciati, non prima di ufficializzare l’ingresso al tavolo dell’esecutivo della nuova assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen. L’esponente di Fratelli d’Italia era subentrata a Rossana Fozzi a inizio febbraio su indicazioni dello stesso partito.

E chissà che tra un’interpellanza e un’interrogazione, inserite nel lungo ordine del giorno, non vi sia spazio per qualche altra comunicazione nella sala dei quattro Evangelisti: la corsa alle Regionali ha visto in campo numerosi consiglieri con simboli differenti da quelli rappresentanti nell’assise cittadina. Qualche cambio di casacca non è da escludere.

Tra gli argomenti da trattare, le interpellanze sul bando per la prevenzione degli incendi, i lavori di riqualificazione del lungomare di Torregrande e quelli del Foro Boario. Ancora, la situazione del verde pubblico, l’interrogazione sull’efficacia del Controllo analogo sulle società partecipate, l’ordine del giorno sulle scorie nucleari. Infine le mozioni sull’istituzione del tavolo di partenariato pubblico-privato e sul sostegno alla salute. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA