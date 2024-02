Martedì grasso con maschere, balli e il rogo di re Giorgio 

Martedì grasso di eventi, con maschere, gruppi, dolci, coriandoli e tanta musica. A Carloforte oggi si recupererà la sfilata, organizzata dal Comune con le associazioni e la Pro Loco, annullata domenica per le condizioni meteo.

Il raduno sarà in piazza Pegli alle 15: il corteo si muoverà a partire dalle 15.30 percorrendo via Mazzini, via Roma, lungomare Cristoforo Colombo, via XX Settembre e piazza Repubblica, dove il fantoccio del Carnevale farà il suo ingresso nella sfilata. Il corteo proseguirà per corso Tagliafico verso il lungomare, dove il fantoccio sarà buttato a mare. La festa continuerà poi con balli e dolci per tutti al cineteatro Cavallera. A Portoscuso, a partire dalle 16 in piazza Chiesa, il Comune con l’associazione Sa Fabbrica organizzano la festa di Carnevale con il rogo di Re Giorgio e la sfilata delle mascherine, a cui collaborano le associazioni culturali, il gruppo folk, la Pro Loco, la consulta giovanile, Rodalù animazione e Argonautilus. Anche Gonnesa celebrerà oggi il martedì grasso, l’organizzazione è del centro commerciale naturale Go Gonnesa in collaborazione con altre associazioni. Alle 16 la festa comincia in piazza Asquer, con musica e divertimento, mentre alle 18 i festeggiamenti si sposteranno all’oratorio. Per chiudere in bellezza il Carnevale, sempre in piazza Asquer, a partire dalle 16.30 sabato è in calendario la Pentolaccia.

