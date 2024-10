Martedì c’è il Bologna alla Domus 

Il calendario va di fretta e non dà al Cagliari nemmeno il tempo di leccarsi le ferite. I rossoblù sono rientrati nell’Isola nella notte attraverso un volo charter partito dall’aeroporto di Trieste e si ritroveranno già questa mattina nel centro sportivo di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, contro il Bologna, in programma martedì alle 18.30 alla Unipol Domus.

Subito in campo

Giusto un defaticante per chi è sceso in campo ieri a Udine, ritmo un po’ più alto per gli altri. Sotto osservazione il capitano Pavoletti e Jankto, gli unici assenti contro i friulani e, visti i tempi così ristretti, difficilmente potranno recuperare per il match col Bologna. Potrebbe iniziare a forzare, invece, Obert, che ha rotto il ghiaccio con la convocazione per la trasferta friulana (anche se è rimasto in panchina dall’inizio alla fine). La partita di ieri sera non ha lasciato strascichi dal punto di vista fisco.

Verso la squalifica

Da quello disciplinare, invece, sì, eccome. È in odore di squalifica Makoumbou, espulso e destinato quindi a saltare per squalifica la partita contro il Bologna. Quello rimediato ieri sera al “Bluenergy Stadium” dal centrocampista congolese è il primo “rosso” in questo campionato per il Cagliari. (f.g.)

