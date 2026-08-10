Marteddu (Cai): sui sentieri il nodo rifugi 

Sulle nuove linee guida sui sentieri e cammini della Sardegna interviene lo storico leader del Cai di Nuoro. «Ora servono rifugi e punti di accoglienza», dice Matteo Marteddu che è anche il presidente regionale. Ricorda come la Giunta regionale ha approvato il 29 luglio l’aggiornamento delle linee guida per la Rete escursionistica della Sardegna integrandole con i Cammini di Sardegna. Un provvedimento che il Cai guarda con interesse, specie per il potenziamento dei “sentieri per tutti”, progettati secondo i principi dell’Universal Design e del Design for All, e per il rafforzamento del Catasto regionale e di Sardegna Sentieri. Restano però alcune questioni che, secondo il Cai, richiedono risposte. Tra queste, il regolamento previsto dalla legge regionale 14 del 2023 per rifugi e bivacchi. «È necessario capire se questo regolamento vedrà finalmente la luce o resterà fermo», sottolinea Marteddu richiamando le difficoltà incontrate dagli escursionisti lungo il Sentiero Italia Cai in Sardegna, dove la carenza di punti di accoglienza rappresenta un problema. Per lui la promozione dell’escursionismo non può fermarsi alla mappatura e alla segnalazione dei percorsi: servono manutenzione, servizi e strutture adeguate per rendere i sentieri realmente fruibili e sicuri. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA