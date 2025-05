Marta Proietti Orzella è Maria la “Fragile” 

Oggi e domani il Teatro delle Saline di Cagliari, alle 21, ospita “Fragile. Maneggiare con cura” di Susanna Mameli per la compagnia Anfiteatro Sud. Lo spettacolo, alle 20.30, viene preceduto da “Viaggio in Italia”, da Johann Wolfgang Goethe. Un mini dramma con Angelo Trofa che precede gli appuntamenti della rassegna “1 Euro Festival”. Teatro giovane, nuove matrici espressive, vivacità drammaturgica ed estetica, sperimentazione e contaminazioni

La trama

Brandelli di esistenza. Tra marcia per la vita e pezzi da smarrire. Si dice fragile ciò che si rompe facilmente, specialmente quando viene urtato. In senso figurato, e riferito a persona, fragile indica chi oppone poca resistenza al dolore fisico, e dunque è delicato o gracile - ma anche chi fatica a far fronte alla sofferenza morale, e quindi è emotivamente debole - oppure chi non sa resistere alle tentazioni. Riferito a una teoria o a un’argomentazione, invece, fragile significa inconsistente, che non regge e la stessa idea di inconsistenza e precarietà la esprime quando è riferito a sentimenti, sensazioni. Ma fragile indica principalmente un rapporto tra forze. Il limite fra queste forze determina ciò che è fragile da ciò che non lo è. Maria appare come una donna fragile, perché perde pezzi strada facendo. Lascia cadere brandelli di esistenza come abiti nello spogliarello della vita, e così quasi nuda esposta e fragile si lascia rosicchiare dagli eventi senza cercare riparo. Maria, quasi invisibile in questa marcia per la vita, ha una direzione chiara e non importa quante volte perderà pezzi, lei sa di essere fragile e forse è proprio per questo che non sa fermarsi. Maria è un inno alla nascita, tutto ciò che ha bisogno di essere preservato, protetto a costo della vita - come l’amore, perché la vita ne sia espressione. Di questo parla questa storia “Fragile”.

Il cast

“Fragile. Maneggiare con cura” di Susanna Mameli, con Marta Proietti Orzella e Francesco Civile. Audio e luci di Ivano Cugia.

