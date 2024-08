Marta Maggetti pensa già al 2028 

Quattro volte campionessa mondiale (la prima nel 2010 a 14 anni), tre volte europea: Marta Maggetti non è arrivata all’oro olimpico per caso. Una carriera in penombra: solo adesso gli abbaglianti riflettori dei media si sono accesi a illuminare un sorriso che è il miglior simbolo del successo della vela italiana ai Giochi Olimpici. Due ori, uno è suo e ancora non sembra volersene rendere conto. «Il mio cammino è iniziato alla scuola windsurf», attacca in una conferenza organizzata da Galleria Progetti e rimandata per l’influenza che l’ha colpita al ritorno da Marsiglia, «c’è dietro un’esperienza grandissima. Sacrifici, infortuni, sofferenze mentali, c’è tanto lavoro dietro. Quando ti mettono la medaglia al collo e realizzi tutto questo è una soddisfazione enorme».

L’impresa

A Marsiglia ha dominato la tensione arrivata «due giorni prima che iniziasse la gara, perché tutti ci tengono» e tornata il giorno prima della finale quando voleva «rimanere seconda o terza per passare direttamente alla semifinale». La vera gara decisiva: «Ero nervosa, ma sapevo che non dovevo forzare la partenza. Sono rimasta attaccata al gruppetto davanti, recuperando al secondo giro, ma cercando di rimanere più tranquilla possibile». A quel punto la medaglia era sicura, il 4° posto di Tokyo migliorato: «Ma un’atleta non si può accontentare. Si prova a fare di meglio e in un formato così tutto è possibile, perciò ho continuato a combattere». Anche perché Tokyo non le è mai pesato: «L’ho vissuto come una crescita, è un bellissimo ricordo, non ho rimpianti. Adesso questo quarto posto sembra diventato l’incubo di tutti gli sportivi ma non è vero. A mi ha dato l’esperienza e la carica in più per Parigi».

Nella storia

«Il fatto di essere nella storia della vela non riesco ancora a realizzarlo. La cosa importante per me è la soddisfazione personale, sentirmi appagata, contenta di ciò che ho fatto, poi c’è tutto il resto. Sono felice che dopo tanto tempo sia arrivato un risultato per il windsurf italiano», dice, il volto rilassato dopo un paio di settimane di inevitabile riposo, «anche se non so stare ferma un attimo e sono già andata in acque a fare surf da onda». Ma niente gare, anche se a settembre ci sono i “tricolori” e a ottobre gli Europei a Cagliari: «Ci sarò a entrambi ma non in gara. È da prima di Tokyo che non mi prendo una vacanza ma sarà bello incontrare tanti amici, atleti, gente che mi vuole bene». A proposito: che rapporto c’è con le altre due medagliate? «Con Emma Wilson c’è un rapporto bellissimo, nato nelle gare giovanili. Ci conosciamo da piccolissime e c’è grande rispetto tra di noi, Mi è dispiaciuto per lei che in questi anni era stata sempre molto solida. Dopo aver tagliato il traguardo sono corsa ad abbracciarla. Con l’israeliana Kantor, che è molto forte, ho condiviso poco perché è più giovane di me. Sapevamo che erano le due da battere».

Le origini

Oggi il Windsurfing Club la festeggerà a Marina Piccola, dove è nata questa medaglia, questa vittoria così cagliaritana : «Spero che sia un incentivo, una motivazione in più per i nostri ragazzi che ambiscono ad arrivare a questo livello sportivo, che possa far crescere la Sardegna». Qualcuno che può ripercorrere la sua strada sta già germogliando: «Sì, assolutamente, ci sono già. Qui a Cagliari tanti ragazzi, atleti, hanno una passione enorme e ogni tanto mi fa piacere allenarmi con loro quando sono a Cagliari e condividere dei momenti con loro». Consigli? «Ho iniziato a vincere sin da piccola, sono competitiva, ma facevo le gare per stare in gruppo, per divertirmi non per il risultato. Mi piaceva stare in acqua. Ai giovani dico: l’importante è divertirsi, perché per me è ancora così. E vivi la gara con meno stress. Poi con un obiettivo e la determinazione si va avanti». Sino a Parigi, dove è arrivata il giorno dopo l’oro: «Sono stata festeggiata, è stato bello, Casa Italia è bellissima. Ho assistito alla finale dei 100 metri, visitato Parigi ma già sentivo di non stare bene e non me la sono goduta. Mi è piaciuto che la vittoria sia stato un regalo per Alessandra Sensini. Lei ha commentato la gara sulla Rai e si vedeva che era contenta per me». E lei pensava a Gigi Riva:

«Mi è passato per la testa, dato che ha regalato tanto a Cagliari, alla Sardegna e all’Italia mi è venuto in mente lui per una dedica». Ha pensato anche a Los Angeles: «Da prima di Parigi! A settembre faremo il programma per il quadriennio sia a livello fisico che di allenatore». La Sardegna compare spesso nei suoi post: «Sì, mi piace molto fotografarla e farla conoscere. Sono fiera della mia terra». E la sua terra di lei

