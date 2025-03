Marta e Martina nuove campionesse nazionali 

Le Comets Cheerleaders sulla vetta d’Italia. Il team ogliasrino ha conquistato il primo posto al campionato nazionale Csen: una bella vittoria per Girasole e la Sardegna. Il duetto composto da Marta Pirastu e Martina Selenu, entrambe di Tortolì, ha ottenuto la vittoria nella categoria Open Junior pom dance, superando ben quattro squadre di alto livello.

La competizione, che si è svolta a Cervia tra il primo e il 2 marzo, è stata una prova di determinazione e energia per le Comets, che hanno dimostrato tutta la loro qualità e passione. Fondato da Valentina Peddiu, originaria di Girasole, e supportato da figure come Rosamaria Quintino della Magic Dance School di Tortolì, il team delle Comets ha visto crescere non solo la qualità, ma anche la quantità degli atleti.

Con l’apertura di una nuova sede a Jerzu e l’ingresso di 20 nuove atlete, il progetto continua a espandersi, con l’obiettivo di diffondere il cheerleading in Sardegna e contribuire alla crescita della disciplina. Le Comets sono pronte per il prossimo capitolo della loro avventura che le vedrà di nuovo a Cervia, il 29 e 30 marzo, per il campionato nazionale Csen di cheerleading. «Con l’aiuto di tutti - ha detto un'entusiasta Valentina Peddiu - continueremo a portare alto il nome della Sardegna sulla scena nazionale».