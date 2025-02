Marta Concas farà parte del Team Italia 

Marta Concas strappa l’oro nel Campionato assoluto di danza paralimpica wheelchair 2025, svolto a Riccione, ed entra nel Team Italia per le prossime competizioni che si svolgeranno all’estero di danza paralimpica. Un grandissimo risultato per lei e per gli altri atleti della Asd Masa fitness club seguita dal tecnico federale Mara Meloni. Oltre a Marta Concas, che si è esibita nel “Solo freestyle” e in coppia con Tomasi Davide nel “Combi freestyle”, hanno gareggiato a Rimini anche Salvatore Filomena insieme a Ilaria Deriu.

«La squadra aveva già partecipato lo scorso luglio a Rimini ai Campionati italiani paralimpici di categoria 2024 ottenendo diversi primi posti e proprio grazie a questi è stato possibile gareggiare agli assoluti 2025. I risultati ottenuti anche questa volta sono stati eccezionali – si legge in una nota della società - Salvatore e Ilaria sono entrati in finale, Marta e Davide hanno ottenuto il quarto posto mentre Marta nel suo solo ha ottenuto il primo posto».

«L'esperienza è stata emozionante ed è il risultato di un lungo lavoro di studio e allenamento operato con dedizione e sacrificio non solo per gli atleti ma anche per le famiglie che sostengono anche economicamente questa meravigliosa disciplina che è la danza paralimpica», conclude Mara Meloni. ( m. g. )

