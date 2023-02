Marsiglia, il giorno di Sinner 

Fabio Fognini nella notte italiana ha cercato di chiudere positivamente il suo match durato quasi due giorni. Martedì notte, la pioggia aveva fermato l'azzurro a due punti dalla vittoria. Sul 6-2, 5-2, 40-40 e servizio, nel suo esordio nell'Atp 500 di Rio de Janeiro contro il qualificato cileno Tomas Barrios Vera (196 Atp), l'intervento di Giove Pluvio aveva rimandato di 24 ore il finale della sfida, ripresa ieri notte. Un match mai in discussione, con Fognini subito avanti 4-0 nel primo set e 2-0 nel secondo. L'ennesimo break azzurro nel settimo gioco del secondo parziale sembrava far partire i titoli di coda di un match, ma la pioggia ha fermato tutto. Nella notte scorsa, l’epilogo. Stessa situazione per il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato stoppato sul 6-4, 5-3 contro il padrone di casa Mateus Alves (556 Atp, in tabellone grazie a una wild card) ed è tornato in campo in contemporanea con Fognini. L'italiano e il vincitore dell'altro match si affronteranno nel secondo turno.

Debutta Sinner

A Marsiglia è il giorno di Jannik Sinner (12 Atp). L'azzurro, testa di serie numero 2,

dopo il bye all'esordio scenderà in campo come quarto incontro sul Centrale, non prima delle 18, contro la wild card di casa Arhur Fils (118 Atp), il giovane francese, che ieri, nel primo turno, ha regolato 6-4, 6-3 il russo Roman Safiullin (97 Atp). Il match è un remake della sfida già andata in scena sempre in Francia, due settimane fa, sul veloce di Montpellier. In semifinale, Sinner dovette impegnarsi per conquistare il primo set 7-5, per poi chiuderee 6-2 nel secondo, prima della conquista del titolo nella giornata successiva, sempre in due set, con lo statunitense Maxime Cressy (37 Atp), qui sconfitto 6-7(5), 6-4, 6-3 da Benjamin Bonzi (60 Atp).

Dessolis, sconfitta doppia

Il turno decisivo delle qualificazioni si è rivelato letale per le sorelle Dessolis, impegnate nell'Itf di Sharm El Sheikh. Barbara (numero 1092 della classifica mondiale), dopo il bye all'esordio e il 7-5, 6-4 rifilato alla polacca Karolina Jaskiewicz, è stata sconfitta 6-4, 2-6, 10-8 dalla russa Dana Charuntceva. Marcella, dopo aver battuto 6-4, 6-3 la wild card lituana Anastasija Adeikyte e 5-7, 6-0, 13-11 Giulia Tedesco (1258 Wta), è stata stoppata 6-4, 7-5 dalla russa Aleksandra Pospelova (1073 Wta). In doppio, Barbara Dessolis e Giulia Carbonaro hanno perso 7-5, 6-3 contro la canadese Louise Kwong e la statunitense Anna Ulyashchenko.

