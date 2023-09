Marsala, uccisa dall’ex marito che poi si spara 

Marsala. Marisa Leo, 39 anni, dipendente delle cantine Colomba bianca, è stata uccisa a colpi di carabina dall’ex compagno Angelo Reina, 42 anni, che poi si è sparato con la stessa arma prima di precipitare da un viadotto autostradale alto circa cinquanta metri. I due avevano una bambina di quattro anni. Tre anni fa Marisa Leo aveva denunciato per stalking Reina, proprietario di un vivaio a Marsala. Ultimamente i rapporti sembravano essersi un po' rasserenati, ma era solo apparenza. Mercoledì sera l’uomo ha dato appuntamento alla sua ex compagna, le ha sparato lasciandola a terra in una pozza di sangue, ha preso l’autostrada Mazara-Palermo sulla sua Porsche Cayenne e su un viadotto, tra gli svincoli di Alcamo ovest e Castellammare del Golfo, si è sparato ed è precipitato nel vuoto sotto gli occhi di un automobilista che ha avvertito la polizia.

Intanto dall’operazione “Maestrale-Carthago” della Dda di Catanzaro, che ha portato 29 persone in cella e 52 ai domiciliari, emerge una lettura atroce della fine nel 2016 di Maria Chindamo, 44 anni, madre di tre figli e vedova del suicida Vincenzo Puntoriero. I clan, ha detto il procuratore Nicola Gratteri, non hanno perdonato «la sua libertà e la gestione dei terreni avuti in eredità e su cui gravavano gli appetiti di una famiglia di ‘ndrangheta». E così, tre giorni dopo che aveva postato sui social la foto con il nuovo compagno, Maria Chindamo è stata uccisa e data in pasto ai maiali, con i resti triturati da un trattore cingolato per cancellare ogni traccia.

