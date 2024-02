Marrulleri 2024 anche su Videolina «L’ospite è dj Prezioso» 

Era stata annunciata un'edizione spettacolare per la 44esima di Su Marrulleri e così sarà. È arrivata la conferma di un grande ospite: domenica 18 sul palco del Carnevale marrubiese, Giorgio Prezioso. Con una carriera musicale di oltre 30 anni e una serie di successi che hanno segnato la scena dance italiana, Prezioso «promette di regalare un'esperienza indimenticabile ai partecipanti. Un artista innovativo che ha saputo reinventarsi e adattarsi ai cambiamenti delle tendenze musicali, senza mai perdere la sua identità e la sua passione», annunciano dal Comune.

Ma c'è anche un'altra novità per questo 2024: chi non potrà assistere alla spettacolare sfilata, potrà seguire l’intera diretta in televisione su Videolina.

L’amministrazione continua così a lavorare per organizzare un carnevale indimenticabile ed è stata lanciata una campagna di comunicazione su larga scala, coinvolgendo i media e i social per far conoscere a tutti l’evento. Il Carnevale sarà per Marrubiu l'occasione per celebrare la tradizione e la gioia, ma anche un'opportunità per promuovere il centro come destinazione turistica di qualità.

«Abbiamo deciso di offrire un finale straordinario al nostro Marrulleri – sottolinea il sindaco, Luca Corrias - Ci prepariamo ad accogliere migliaia di persone provenienti da tutta l’isola».

