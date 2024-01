Marras: un terzo nome per unire il centrosinistra 

Né Todde né Soru, bensì un terzo nome del centrosinistra per la presidenza della Regione: «Pd e Cinquestelle facciano un passo indietro, come è pronto a fare Renato Soru». È l’appello dell’avvocato sassarese Agostinangelo Marras, del centrosinistra, per battere il centrodestra alle Regionali. Marras parla anche di «tradimento» di M5s e Pd perché non sono state organizzate le primarie, «tanto è vero che dopo il “patto romano” il Pd non ha messo sul tavolo alcun nome sul quale confrontarsi».

Marras ammonisce sull’eventualità che il centrodestra vada unito alle elezioni: «Il centrosinistra non può e non deve presentarsi spaccato. Soru, del quale condivido idee e progetti per la rinascita della Sardegna, ha più volte dichiarato di essere pronto a fare un passo indietro. Adesso occorre che Cinquestelle e Pd facciano altrettanto», sostiene Marras, secondo il quale per «evitare ,dopo il disastro economico del quinquennio appena trascorso, che la nostra terra sia governata dal tandem Meloni-Salvini a mezzo del proconsole Truzzu: solo così questa classe dirigente potrà passare alla storia politica della Sardegna come portatrice di quei valori che sono alla base dei partiti rappresentati.

