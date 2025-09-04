Marras: un lavoratore, il più grande perché rigoroso 

Antonio Marras, designer algherese, ha una sua definizione che esce fuori dal coro. Certo, è stato lo stilista numero uno del nuovo Made in Italy, ha riscritto le regole della moda. Ma era soprattutto un grande lavoratore: «La domenica, in via Manzoni, a Milano, lo vedevi in vetrina. Controllava i manichini, sistemava il bavero delle giacche, aggiustava l’orlo dei pantaloni. Questo era Giorgio Armani». Antonio Marras rifugge le frasi fatte. «Era il più grande perché era rigoroso». Sorride: «Avete presente una sfilata, quel momento in cui la modella sta uscendo in passerella? Giorgio Armani la guardava e, se non andava, le rimetteva anche il rossetto». Nonostante avesse intorno una squadra da re, «perseguiva la sua estetica». Quell’estetica che «ha reso le donne, ce lo racconta la storia della moda, più sicure, determinate, libere». La sua vita «era il suo lavoro, e il suo lavoro era la sua vita: mi ritrovo molto in lui». La sua eredità? «Ha lasciato il mondo più bello di quello che trovato».

Lo stilista di Piacenza, diventato archetipo della milanesità, amava la Sardegna dove trascorreva lunghe vacanze. La Costa Smeralda? Certo. Ma soprattutto il Sud Sardegna e in particolare la zona di Porto Pino, dove a lungo ha fatto tappa il suo imponente yacht Main, lungo 65 metri e dall’eleganza inconfondibile. Più volte ha scelto le spiagge della zona, fra cui le dune di Piscinas che aveva anche scelto come set pubblicitario. L’ultima apparizione risale all’agosto del 2023 quando si fermò dalla parte opposta: Cea, spiaggia di Tortolì dove trascorse alcuni giorni di vacanza assieme a un gruppo di amici. E non è stata certo l’unica sua volta in Ogliastra. Nell’Isola si segnalano anche visite a Chia, Carloforte e Cagliari.

Poi la Costa Smeralda. Era il 16 giugno del 2021 quando aprì la sua prima boutique a Porto Cervo, fu l'ultimo tra i grandi brand dell'alta moda ad insediarsi. Un anno dopo decise di sponsorizzare la Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, che da allora ha preso il nome di Giorgio Armani Superyacht Regatta, appuntamento fisso all'inizio della stagione velica. A Porto Cervo, trovò il posto giusto per trasferire i suoi capi inimitabili in terra sarda. Il suo marchio è comparso sulla Passeggiata del borgo, con una sobria inaugurazione, perché al tempo vigevano ancora le norme anti Covid, ma non per questo meno elegante e raffinata.