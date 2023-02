Marras trasloca in maggioranza 

«Ho sempre avuto un buon dialogo con il sindaco e la mia opposizione è sempre stata costruttiva in questi mesi: la sua apertura degli ultimi tempi nei miei confronti mi ha portato a prendere questa decisione. Entro in maggioranza sotto il simbolo del mio gruppo “Capoterra unita”».

Gianluigi Marras entra nella maggioranza: dopo la spaccatura delle scorse elezioni amministrative che aveva prodotto due coalizioni, il centrodestra si ricompatta sotto la guida del sindaco Beniamino Garau. Il passaggio da un lato all’altro dell’Aula di Marras è stato comunicato ieri in apertura del Consiglio.

Cosa l’ha convinta a entrare in maggioranza?

«Ho sempre avuto un buon dialogo con il sindaco e la mia opposizione è sempre stata costruttiva in questi mesi: la sua apertura degli ultimi tempi nei miei confronti mi ha portato a prendere questa decisione. Entro in maggioranza sotto il simbolo del mio gruppo “Capoterra unita”».

Crede che sia il passo decisivo verso l’unificazione del centrodestra?

«Sì. Alle scorse elezioni la coalizione che guidavo ha preso il 20%, duemila voti: se Beniamino Garau ha vinto al ballottaggio il merito è stato anche dei miei elettori».

Adesso si aspetta di entrare anche in Giunta?

«Non ne ho mai fatto una questione di poltrone, altrimenti avrei accettato la carica di vice sindaco e di un assessorato che mi era stata offerta prima del ballottaggio. Sarò comunque disponibile a valutare una eventuale proposta del sindaco».

Si dice che già qualche mese fa sia stato vicino a farne parte.

«È vero, ne avevamo parlato. Con il sindaco dall’inizio della legislatura c’è sempre stato un confronto e le nostre posizioni non sono mai state poi così distanti».

Cosa porterà in dote a questa maggioranza?

«L’esperienza maturata in quindici anni da amministratore, ma anche l’entusiasmo e la voglia di mettersi a disposizione della comunità».

Pensa che i suoi elettori approveranno il suo cambio di casacca?

«Io credo che apprezzeranno la mia decisione, sono sempre rimasto sulle mie posizioni, aveva rifiutato di appoggiare apertamente Garau al ballottaggio perché non c’era stato alcun apparentamento tecnico tra le nostre coalizioni, oggi entro nella maggioranza per portare avanti i diversi punti programmatici che ci accomunano».

In maggioranza ritroverà l’assessore Giovanni Montis con il quale a lulgio in Aula è quasi arrivato alle mani.

«Dal giorno non abbiamo avuto modo di confrontarci, mi spiace per quell’episodio, le mie critiche sull’operato furono viste come un attacco personale. Sono sicuro che già avremo modo di chiarire in serenità quanto accaduto».

In passato ha avuto la delega allo Sport e ai Servizi tecnologici: come reputa siano gestiti oggi questi importanti assessorati?

«Per lo Sport vedo che l’assessore Montis ha molta voglia di fare, ma ci sono alcuni aspetti come l’istituzione della Commissione sport e i contributi destinati alle società che vanno assolutamente affrontati. L’assessora Sorgia ha in mano i Servizi tecnologici da poco tempo, sta lavorando bene per risolvere i problema dei rifiuti».

In che modo?

«La Teknoservice non ha più scuse, il periodo di transizione è finito e se vuole evitare sanzioni deve cambiare passo: qualcosa però sembra si stia muovendo».

