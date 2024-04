Marras: «Sarò una commissaria super partes» 

« Agirò con l’imparzialità che richiede il ruolo del commissario straordinario». Luisa Anna Marras è stata scelta – non senza qualche polemica, comunque rientrata – dalla governatrice Alessandra Todde: c’è da organizzare le Comunali di Cagliari dell’8-9 giugno e non solo. La sua esperienza e i suoi titoli sono tornati utili per la “stanza dei bottoni” di Palazzo Bacaredda, fino a qualche giorno fa di Paolo Truzzu, in verità più sobria di quanto si possa immaginare, se si esclude il lusso di una vista mozzafiato sul porto. Archeologa e dirigente regionale in pensione, è stata direttore generale ai Beni culturali. In politica, assessora ai Servizi sociali a Selargius e Carbonia, dove è stata anche consigliera comunale. A Cagliari, con Massimo Zedda, oltre che assessora ai Lavori pubblici, ha ricoperto l’incarico di vicesindaca: «Stiamo attivando la macchina elettorale, in modo che funzioni bene», dice Marras. «Sono a disposizione da venerdì scorso, ma è da lunedì che sono in servizio in Municipio dalle 9 alla sera, fino a quando c’è da fare. Ho anche incontrato l’ex sindaco Truzzu».

Che cosa vi siete detti?

«Mi ha segnalato alcune questioni».

Pure sui lavori in via Roma?

«Non siamo entrati nello specifico, abbiamo fatto una chiacchierata generale. Si è messo a disposizione e di questo gli sono molto grata».

Per Sant’Efisio fin dove si può rimediare?

«Confermo che per le tribune e il concerto serale del primo maggio non c’è niente da fare, ma tutto il resto si può realizzare regolarmente. Stiamo già lavorando per accogliere il passaggio del Santo e le autorità che assisteranno alla cerimonia nel miglior modo possibile, tanto è vero che ci sarà comunque l'allestimento del cortile della casa comunale e il rinfresco per le autorità che ogni anno vengono invitate».

E poi?

«Sono previsti tre concerti pomeridiani il 2, il 3 e il 4 maggio: parliamo di iniziative significative. Verrà poi conferito il Toson d'Oro a chi aiuta e lavora per rendere sempre più filologicamente corretta la sfilata, con i suoi costumi. Anche questo rigore merita di essere premiato. Alla fine non vedo tutte queste rinunce. Gli uffici sono riusciti a garantire anche alcune affissioni e abbiamo anche fatto un po’ di promozione. Gli inviti sono in stampa, verranno mandati presto. Insomma, Sant’Efisio ci perdonerà per questa volta, ma credo che riusciremo comunque a onorarlo come si deve. Ci teniamo tutti, del resto».

Ci sono altre scadenze su cui sta lavorando?

«Siamo all’inizio del cammino. Quando arriva, un commissario straordinario deve ascoltare e verificare, con il direttore generale e la struttura. Per il momento, sto ascoltando quello che mi viene trasferito dagli uffici per poi capire e condividere con loro quelle che sono le priorità».

In quali forme prenderà parte al 25 aprile?

«Il 25 aprile, come ogni anno, noi saremo al Parco delle Rimembranze. Io parteciperò alla manifestazione che parte da piazza Garibaldi, ma certamente saremo insieme alla Prefettura e alla presidenza del Consiglio regionale al Parco delle Rimembranze per la deposizione delle corone».

C’è stato un accenno di polemica tra i candidati sulla sua nomina.

«Sono stata nominata “commissario straordinario” e la stessa denominazione già dice quel che è il modo in cui esplicitare e svolgere questo ruolo istituzionale. Non ho nessuna intenzione di farmi parte politica perché so benissimo qual è il mio compito, a maggior ragione con una durata così breve del commissariamento. In due mesi occorre cercare di sostenere la struttura, perché la macchina burocratica non si blocchi e i cittadini continuino ad avere i servizi ai quali hanno diritto. Ecco, questo è il mio compito e direi che basta e avanza».

Ha trovato qualche emergenza particolare?

«Per le urgenze ho bisogno ancora di qualche giorno, perché non sono riuscita a parlare con tutti i dirigenti. Cagliari è città capoluogo: i dirigenti sono una ventina e il direttore generale ha i suoi impegni. C’è da tenere conto poi che l’azione più importante a cui dovremo dedicarci è rappresentata dalle elezioni».

La macchina è già in moto?

«Le prime riunioni con il dg, con i dirigenti e i funzionari incaricati sono già state attivate. Quindi, un'attenzione particolare dovremo dedicarla alla consultazione dell’8-9 giugno, perché si svolga bene, sia ben organizzata nel rispetto di quelli che sono i principi che stanno alla base di una tornata elettorale. L’organizzazione della “macchina” prenderà un bel po’ di tempo».

Che differenza percepisce tra il ruolo di sindaco e quello del commissario?

«Un’enorme differenza. Perché il commissario è solo, nel senso che si accompagna al direttore generale e alla struttura. Il sindaco ha il sostegno, il conforto e la condivisione con la Giunta e con il Consiglio. Trovo infatti giusto che si ricorra al commissario solo per l'attività ordinaria, perché manca quella parte su cui si fonda nostra democrazia: avere un sindaco, una Giunta e Consiglio comunale. La solitudine di cui ho accennato, davanti alle decisioni, è legata al totale rispetto dell’esercizio democratico».

Le incute timore questo fatto di essere una donna sola al comando?

«Caratterialmente non mi genera paura nulla: sento forte il senso della responsabilità e sono grata che mi sia stata assegnata, perché è un'esperienza al servizio della città. Mettiamola così: mi guida la normale prudenza che si deve avere in condizioni di straordinarietà, che però alle volte può comportare decisioni di una certa importanza».

Qual è il rapporto con i dipendenti?

«Credo di aver lasciato un buon ricordo durante il mio periodo da assessora, ma non voglio essere immodesta. Mi hanno accolto a braccia aperte e questo aiuta molto nel lavoro, perché in due mesi, se avessi dovuto ricominciare daccapo anche con la struttura, sarebbe stato un po' più complicato. Sono stata felice di rivederli».

Da burocrate, di che cosa ha bisogno Cagliari?

«Di tante cose. I temi che riguardano il buon funzionamento della città passano dalle buche all'inclusione sociale. Penso all'accoglienza, all'aiuto per chi ha più bisogno, ma anche a un assetto che sia sicuro, piacevole e accogliente. Sono tante le priorità. Non a caso ogni cinque anni viene eletto un sindaco che trova il modo di adattarle a una visione politica. Come dicevo prima, si chiama democrazia».

A che cosa ha rinunciato per assumere l’incarico?

«Di sicuro i miei due nipotini non erano molto contenti perché, fino a domenica, ci vedevamo più spesso. Avevano paura di perdere le buone abitudini con la nonna, ma li ho convinti: in fondo sarà una cosa breve e, nel frattempo, riusciremo comunque a vederci».

