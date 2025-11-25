VaiOnline
Provincia.
26 novembre 2025 alle 00:19

Marras ritira la proposta: niente polo unico scolastico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C'è stato un colpo di scena ieri sera durante la conferenza provinciale scolastica convocata per licenziare il piano di dimensionamento 2026/’27.

Il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, ha infatti ritirato la proposta di costituzione del polo unico scolastico per la Planargia, con l’intenzione di unire sotto un unico dirigente l’istituto Comprensivo e le Superiori. Il primo cittadino bosano, pur confermando la bontà della proprosta, ha motivato la decsione di ritirarla «con la necessità di trovare una condivisione sul futuro della scuola nel territorio».
Il presidente dell'Unione dei Comuni della Planargia e sindaco di Flussio, Giovanni Antioco Zucca: «Ringraziamo il sindaco di Bosa per aver ritirato la proposta che rischiava di dividere il territorio. Ora possiamo nuovamente riunirci intorno ad un tavolo e ragionare per trovare una posizione unitaria».

Anche i sindaci di Sagama, Giovanni Antonio Cuccui, di Suni, Massimo Falchi, e di Tresnuraghes, Giovanni Luigi Mastinu, hanno apprezzato il passo indietro di Bosa evidenziando gli investimenti che sono stati fatti negli anni scorsi e che il polo globale avrebbe causato la chiusura di una autonomia scolastica. Il ritiro della delibera di Bosa in ogni caso lascia sul tavolo il pericolo che la Provincia possa perdere un’autonomia. «Decisione – ha sottolineato il presidente della Provincia, Paolo Pireddu – che sarà presa dalla Regione». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 