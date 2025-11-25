Marras ritira la proposta: niente polo unico scolastico 

C'è stato un colpo di scena ieri sera durante la conferenza provinciale scolastica convocata per licenziare il piano di dimensionamento 2026/’27.

Il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, ha infatti ritirato la proposta di costituzione del polo unico scolastico per la Planargia, con l’intenzione di unire sotto un unico dirigente l’istituto Comprensivo e le Superiori. Il primo cittadino bosano, pur confermando la bontà della proprosta, ha motivato la decsione di ritirarla «con la necessità di trovare una condivisione sul futuro della scuola nel territorio».

Il presidente dell'Unione dei Comuni della Planargia e sindaco di Flussio, Giovanni Antioco Zucca: «Ringraziamo il sindaco di Bosa per aver ritirato la proposta che rischiava di dividere il territorio. Ora possiamo nuovamente riunirci intorno ad un tavolo e ragionare per trovare una posizione unitaria».

Anche i sindaci di Sagama, Giovanni Antonio Cuccui, di Suni, Massimo Falchi, e di Tresnuraghes, Giovanni Luigi Mastinu, hanno apprezzato il passo indietro di Bosa evidenziando gli investimenti che sono stati fatti negli anni scorsi e che il polo globale avrebbe causato la chiusura di una autonomia scolastica. Il ritiro della delibera di Bosa in ogni caso lascia sul tavolo il pericolo che la Provincia possa perdere un’autonomia. «Decisione – ha sottolineato il presidente della Provincia, Paolo Pireddu – che sarà presa dalla Regione». ( s. c. )

