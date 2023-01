«Marras in Giunta? Non è in agenda, anche se dialoghiamo» 

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Inviato

Capoterra. Beniamino Garau, primo sindaco di centrodestra dopo vent’anni di amministrazioni di centrosinistra, è quasi afono. Il freddo polare di questi giorni, certo. Ma anche le riunioni: ieri è passato da una all’altra fino a sera. La prima, di mattina, con la Teknoservice, la ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana. Contestatissimo.

Com’è andata?

«Abbiamo manifestato le tante lamentele della cittadinanza, hanno ammesso i disservizi e promesso che staranno più attenti. Sono ottimista».

Da tempo si parla di un possibile ingresso in giunta di Gianluigi Marras.

«Non è in agenda. Con la Giunta abbiamo tanto da fare per rispettare il nostro ambizioso programma. Certo, con Marras c’è confronto, e veniamo dalla stessa area politica».

Ma era nella Giunta di Francesco Dessì.

«Poi ne è uscito. Quando si è presentato come candidato a sindaco del centrodestra, molti gruppi non hanno accolto bene la proposta».

L’opposizione più dura ve l’ha fatta lui.

«È vero. Nei primi mesi».

Ora si dice che un’opposizione non ci sia.

«Ma non è vero. Per esempio Silvano Corda è molto attivo nel segnalare discariche e disservizi nella raccolta dei rifiuti: lo ringrazio, ci dà una mano. Caso mai gli suggerirei, in quanto presidente della commissione di vigilanza, di vigilare anche su altre cose».

Tipo?

«Da ex assessore ai Lavori pubblici potrebbe vigilare su certe opere volute da lui: piste ciclabili che non si capisce dove iniziano e dove finiscono; i marciapiedi di via Cagliari, da una parte nuovi e dall’altra vecchi; la rotatoria gigante all’ingresso del paese».

Quella col guerriero nuragico? A proposito, quello lo tenete lì?

«Non rispecchia l’identità di Capoterra ma ho troppo rispetto per l’arte per abbatterlo. Anche se con l’arte mi pare che abbia poco a che fare».

Eppure all’inizio sembravate voler buttare giù tutto, rifare tutto. Abbanoa, per esempio: minacciavate le barricate, poi invece le consegnate la rete idrica.

«Succede anche al Governo: un conto sono le battaglie politiche basate sugli ideali, un altro quello che scopri quando apri i cassetti degli uffici».

Lei cos’ha trovato?

«Un accordo del 2008 fra Abbanoa e Comune. Non avevamo margini di manovra. Affidando a loro la gestione avremo in cambio un investimento da 17 milioni per rifare la rete, che è in condizioni pietose. E Poggio dei Pini e le le frazioni costiere conservano l’autonomia idrica».

Con l’ex sindaco vi sentite?

«Ci vediamo in Aula consiliare. Ma non c’è dialogo».

Perché, con altri dell’opposizione invece sì?

«Sì. Per esempio con Efisio De Muru: fa opposizione ma in un’ottica propositiva. Non bisogna essere distruttivi a tutti i costi».

Le malelingue dicono che quella del Pd è un’opposizione “rosè”. E che al ballottaggio lei avrebbe vinto anche grazie ai voti del Pd, dopo che il suo avversario, Beniamino Piga, ha rifiutato una proposta di accordo.

«Non ero nelle cabine per vedere chi mi votasse».

A proposito di Piga, in Aula lo si vede?

«Forse un po’ meno da quando siamo tornati in presenza. Forse anche perché è diventato papà».

Era assessore al Bilancio nella Giunta Dessì, e voi vi siete lamentati di aver ereditato un buco.

«Certo. Hanno contabilizzato anche crediti inesigibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata