Marras: il Polo unico salverà la scuola 

Anche dopo il vivace e molto partecipato Consiglio comunale aperto, rimane in piedi la delibera della Giunta bosana.

«La proposta – ha sostenuto il sindaco, Alfonso Marras- è di lungimiranza e programmazione per un futuro che salvaguardi l’istruzione nel territorio. L’intento è preservare tutte le scuole presenti in Planargia evitando tagli che si avrebbero nel caso di continua diminuzione degli iscritti. Vogliamo che sia garantita l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la certezza nella programmazione pluriennale, ma con una guida unica e ben definita. Tutto questo consentirebbe un miglioramento della didattica e maggiore sicurezza per il futuro degli studenti. Apprezzo certamente il momento confronto e anche i contributi importanti portati alla nostra attenzione. C’è il massimo rispetto verso le opinioni di tutti e auspico che su questo come su altri temi ci sia sempre un confronto costruttivo e leale».

Su questa linea sindaco e Giunta hanno avuto il conforto del direttore dell’ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani intervenuto in video conferenza nell’assemblea di due giorni fa. Posizione condivisa anche dall’ex sindaco, Piero Casula, mentre netta contrarietà è stata espressa dal sindaco di Modolo, Giovanni Maria Milia: «Non comprendiamo la presenza di Feliziani, chiedendo a quanti Consigli avesse partecipato. La scelta fatta da Bosa doveva essere prima condivisa».

Concetti rilanciati dal consigliere Alessandro Campus: «La Giunta doveva riunire prima gli organismi scolastici e gli altri Comuni non decidere ed imporre». La consigliera Cristiana Cacciapaglia ha evidenziato invece come «Il Polo unico annulla il Consiglio di istituto ed accentra tutto nella figura del dirigente». ( s. c. )

