Marras e L’alghero ribaltano il taloro 

Taloro 1

Alghero 2

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Sau, Castro, Piriottu, Vacca, Secchi, Pusceddu (11’ st Lapia), A. Fadda (28’ st Fois, 50’ st Mereu), Littarru, Mele. In panchina Diana, Saba, Cidu, Porcu, Falchi. Allenatore Pinna.

Alghero (4-3-3) : Gobbi (1’ st Piga), Pinna, Sini, Kaman, Scanu; Mereu, Brboric (27’ st Mula), Spanu; Baraye (44’ st Mari), M. Carboni (32’ st Marras), Scognamillo. In panchina Manunta, Delizos, Tusacciu, M. Sanna, Fois. Allenatore Fadda.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 47’ Littarru, 50’ Scognamillo; nella ripresa, 49’ Marras.

Note : espulsi Sau, Sini, Mele, Vacca; ammoniti Lapia, Littarru, Marras; recupero 5’ pt-7’ st; spettatori 300.

Gavoi. La coda è farcita di veleno sportivo. Marras, all’ultimo soffio, gela il Maristiai e regala tre punti d’oro all’Alghero in debito d’ossigeno. Il ritorno da avversario di Mario Fadda a Gavoi è una beffa per i rossoblù, che pure erano passati in vantaggio al 2’ di recupero del primo tempo con Littarru, con una conclusione dal limite. La prima frazione sembra destinata a chiudersi sull’1-0, ma gli ospiti sfruttano il recupero lungo (5’) trovando il pari con Scognamillo, che spinge in rete una respinta di Massimo Fadda. Finale di tempo spigoloso con due rossi a Sau e Sini. Nella ripresa altre due espulsioni (Mele e Vacca) riducono in otto il Taloro. Che capitola nel finale sul tiro di Marras, jolly pescato dalla panchina.

RIPRODUZIONE RISERVATA