Marras è la nuova assessora 

Valeria Marras, 34 anni, è la nuova assessora della Giunta di Sardara. Si è insediata ieri pomeriggio, nella sala di Villa Diana, durante il Consiglio comunale, alla presenza del sindaco, Giorgio Zucca, che l’ha scelta dopo le consultazioni avviate con l’esterno, non avendo più la disponibilità di figure femminili all’interno della maggioranza di centrodestra. Marras prende il posto della dimissionaria Anna Paola Caddeo che ha lasciato l’incarico per motivi personali, ha le deleghe alle Politiche sociali, Pubblica istruzione, Cultura, Tradizioni locali. «È la mia prima esperienza attiva in politica – dice la neo rappresentante dell’esecutivo –. Questo non mi scoraggia, sono consapevole che all’inizio sarà faticoso, devo conoscere bene i problemi da affrontare. Sono sarderese, ma manco dal paese da 20 anni, emigrata con i miei genitori per lavoro. Sono tornata a Sardara da pochi mesi. Orgogliosa ora di poter fare qualcosa per i miei concittadini». In Aula gli auguri e la disponibilità a collaborare dei due schieramenti. ( s. r. )

