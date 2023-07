Marras alla gip: «Non sono io il mandante dell’incendio» 

«Non sono il mandante dell’incendio, non ho niente a che fare con questa storia. È vero, ci sono delle tensioni con alcune persone, con alcuni familiari. Ma non ho chiesto a nessuno che venisse appiccato il rogo»: Massimiliano Marras, 35 anni, di Tempiom, si è difeso così davanti alla gip, Caterina Interlandi. Ha escluso qualsiasi responsabilità nel rovinoso atto intimidatorio che ha messo rischio le vite di tante persone nel centro storico di Tempio (maggio scorso). Marras, difeso dall’avvocato Angelo Merlini, secondo i Carabinieri ha agito per colpire un familiare. Ha respinto le accuse anche il presunto esecutore materiale del rogo, Domenico Serra, difeso dall’avvocata Anna Putzolu.

