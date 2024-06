Marras al debutto da sindaco 

Aula Paolo Mereu strapiena per la “prima” del sindaco Alfonso Marras e del Consiglio comunale che amministrerà la capitale della Planargia nel prossimo quinquennio. Neppure la lunga attesa di quasi un'ora per un problema di natura tecnica dell'impianto audio, è riuscita a stemperare l'emozione di diversi neo consiglieri ed assessori all'esordio, arrivati in piazza Carmine con al seguito parenti e amici.

Il sindaco Alfonso Marras ha recuperato subito il tempo perduto archiviando in neppure cinque minuti i primi tre punti all’ordine del giorno con la convalida degli eletti, il giuramento solenne in fascia tricolore e l’ufficializzazione (senza sorprese) della Giunta, snocciolando nell’ordine i loro nomi. Quelli del vice sindaco Federico Ledda e degli assessori Maura Marongiu, Marco Naitana, Laura Masala e Marco Francesco Mannu. A loro agio soprattutto i riconfermati Ledda e Marongiu che già facevano parte della Giunta Casula. Il vice sindaco appariva molto soddisfatto di esito elettorale (il più votato) e riconferma. «Risultato certamente gratificante dell’impegno profuso con il precedente incarico – commenta Ledda – . Gli elettori hanno premiato il mio sforzo ad esserci sempre per tutti. La conferma della fiducia da parte di Alfonso Marras – aggiunge – rinnova il dovere di impegnarmi al meglio e il più possibile, mi dà e ci dà la possibilità di vedere i frutti di tanto lavoro».

Il sindaco Marras nel suo discorso ha soprattutto ringraziato. «Gli elettori che hanno premiato il nostro progetto – ha detto Marras – tutti i candidati eletti e non eletti. Sono sicuro di aver formato una Giunta con scelte di spessore, con le migliori professionalità possibili che si sono messe a disposizioni della città. C’è molto da lavorare e da fare – ha aggiunto il sindaco – ma garantiamo il massimo impegno». E poi l' apertura al dialogo e alla collaborazione nei confronti della minoranza dei due gruppi guidati da Alessandro Campus e Giuseppe Ibba. Istanze raccolte dallo stesso Ibba e dalla consigliera Cristiana Cacciapaglia. Presenti all' insediamento il deputato Pietro Pittalis, gli ex sindaci Giovanni Cuccuru, Augusto Brigas, Luigi Mastinu, Silvano Cadoni e Piero Casula, tranquillo e sorridente: «Ora mi riposerò – ha affermato sornione – dedicandomi ad altre cose».

