marrakech express: Berrettini rinasce 

Due in un colpo solo. Nella prima domenica di aprile l’Italia del tennis ritrova Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti e si prepara a dare l’assalto al primo 100 sulla terra, a Montecarlo.

Marrakech

Dopo l’uscita di scena in semifinale di Luciano Darderi a Houston (troppo forte Frances Tiafoe), l’unico italiano in finale sulla terra era Berrettini. Il romano, precipitato al numero 135 del mondo, ha affrontato lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 del ranking e campione in carica, per il totolo dell’Atp 250 di Marrakech, in Marocco. Lo ha battuto in due set (7-5 6-2), riconquistando un successo Atp dopo 658 giorni, cioè dal suo secondo trionfo sull’erba del Queen’s: «Questo è solo l’inizio», assicura, ora che è risalito al numero 84 Atp. Intanto ha dato all’Italia il quarto titolo del 2024 (tre sono ovviamente di Jannik Sinner) e il 90° in totale. In precedenza aveva perso in finale nel Challenger 175 di Phoenix da Nuno Borges.

Montecarlo

E proprio il portoghese aveva superato a Estoril Lorenzo Musetti. Il carrarino ieri a Montecarlo ha battuto un colpo, superando al primo turno l'americano Taylor Fritz (n.13 al mondo) con un doppio 6-4. Nel Principato, dove Sinner assaggerà la terra per la prima volta nell’anno, ieri ha superato le qualificazioni anche Luca Nardi (3-6, 6-4, 6-4 al francese Muller), mentre Lorenzo Sonego è stato battuto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut per 6-1, 2-6, 6-2 nel turno decisivo.

Al Forte Village

Intanto, archiviato con la vittoria dell'ucraina Anastasiya Soboleva (doppio 6-1 su Diletta Cherubini) il secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Tennis Academy, è già iniziata la terza settimana di match. Sono quattro i tennisti sardi impegnati nelle qualificazioni maschili, con Nicola Porcu che, superato 3-6, 6-4, 10-3 lo statunitense Kyle Overmyer, oggi sfida l'olandese Dax Donders per un posto nel main draw. Subito out Paolo Emilio Cossu Floris (6-2, 6-2 contro Pasquale De Giorgio), Matteo Mura (7-6, 6-0 da Francesco Ferrari) e Alberto Sanna (6-4, 6-0 da Alessandro Spadola). ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA