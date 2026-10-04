Marquez trionfa in Giappone, Martin è nel mirino  

Le Aprilia hanno occupato quattro dei primi sei posti del Gp del Giappone ma poco hanno potuto per contrastare la Ducati ufficiale di Marc Marquez e impedire al fuoriclasse spagnolo di vincere, facendo il bis con la Sprint di sabato. Una doppietta che consente al campione del mondo in carica di portarsi a soli due punti dal leader della classifica, il connazionale Jorge Martin, che in sella all'Aprilia ufficiale si è preso due secondi posti per difendere per quanto possibile il primato, a sei gare dalla fine della stagione. Sul podio è salito poi Marco Bezzecchi, con l’altra Aprilia, riuscendo a tenere a bada fino al traguardo uno scatenato Enea Bastianini con la Ktm, mentre quinta e sesta piazza sono andate alle Trackhouse di Raul Fernandes e Ai Ogura. Dalla pole position, Martin ha provato ad allungare ma nel giro di poche tornate Marquez lasciandosi dietro Bezzecchi si è avvicinato e poco prima di metà gara, all’undicesimo giro, è andato in testa, tenendo poi un ritmo che l’Aprilia di Martin non poteva tenere.

I commenti

«Conquistare il massimo dei punti nel weekend era molto importante», ha commentato Marquez, alla sesta vittoria stagionale in gara lunga, «la gara è stata dura, soprattutto quando ero dietro a Jorge, ma sapevo che se fossi riuscito a portarmi in testa il passo sarebbe stato buono. Martin ha provato ad attaccare, ma ho aumentato il ritmo e questo è bastato per vincere con tranquillità». Martin ha affermato di avere «un pacchetto competitivo per lottare nel resto della stagione», ma ha ammesso che Marquez era migliore. «Credo che oggi fosse davvero difficile battere Marc», ha detto Martin, «io ho guidato quasi alla perfezione, ero molto fluido e sicuro di me, eppure non sono riuscito a vincere».

RIPRODUZIONE RISERVATA