Marquez, tabù sfatato 

«Ci voleva la moto rossa» per vincere finalmente il Gran Premio d'Austria, ha ammesso Marc Marquez, e la Ducati non ha tradito le attese del campione di Cervera, portandolo per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio allo Spielberg. Al suo fianco, il sorprendente ventenne Fermin Aldeguer, secondo con la Ducati del team Gresini, e un concreto Marco Bezzecchi con l'Aprilia. «Sono superfelice», ha commentato Marquez dopo aver completato la sesta doppietta sprint-gara di fila in una stagione memorabile e che lo vede proiettato vero il settimo titolo mondiale in MotoGp, sei anni dopo l'ultimo. Chi aveva ipotizzato un copione un po' diverso dopo la sosta estiva si è subito dovuto ricredere, data la superiorità del binomio dominante, anche se c'è stato qualche segnale di reazione da Aprilia e Ktm.

La gara

Il weekend austriaco ha regalato, invece, a Francesco Bagnaia, ritiratosi sabato e solo ottavo ieri. Una situazione «difficile da accettare», ha sottolineato il piemontese, in crisi evidente. Continua poi la sfortuna di Jorge Martin, finito ancora a terra, ma per fortuna senza conseguenze. La nona vittoria stagionale non ha richiesto a Marquez particolari funambolismi. Partito dalla quarta piazza in griglia, si è messo subito sulle tracce di Bezzecchi, partito bene dalla pole position con la RS-GP di Noale. Al 20° dei 28 giri, il leader del mondiale ha deciso di farsi sotto, superando il riminese, che però ha cercato di resistere con un controsorpasso prima di arrendersi. «Ho dato tutto ma ho avuto qualche problemino e sapevo che sarebbe arrivato quel momento», ha detto l'italiano. «Non credo che sarei riuscito a batterlo ma il gusto di provarci è stato una bella libidine».

Nel tunnel

Nel frattempo, Bagnaia stava scivolando sempre più indietro. Scattato in scia a Marquez e capace di tenere il suo ritmo, quando lo spagnolo è andato all'assalto dell'Aprilia lui ha fatto la corsa del gambero, superato via via da altri piloti fino a chiudere in ottava posizione sul circuito dove ha dominato dl 2022 al 2024. «Mi piacerebbe sapere cosa è successo», ha commentato Bagnaia. «Andavo più piano dappertutto rispetto al 2024. Da inizio anno non sappiamo perché ci sono questi problemi e anche qui da venerdì a ieri è successo di tutto». Dalla Ducati, pieno sostegno: «Il potenziale c'è, dobbiamo capire perché a lui accadano questi problemi», ha detto il team manager, Davide Tardozzi. «Nessuno mette in dubbio le sue potenzialità, se non ci sono problemi è in prima fila, sta a noi aiutarlo». La prossima settimana, in Ungheria, 14ª gara stagionale, marc Marquez si presenterà con 142 punti di vantaggio sul fratello Alex in classifica e ben 197 su Bagnaia, con Bezzecchi che gli si sta avvicinando per insidiare il suo terzo posto.

