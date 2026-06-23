Marquez sino al 2028 

Continua il matrimonio sportivo tra la Ducati ufficiale e Marc Marquez che correrà con la Rossa anche per le stagioni 2027 e 2028. L'annuncio dell'accordo biennale della casa di Borgo Panigale arriva in un momento felice per il campione del mondo in carica, tornato ai suoi livelli dopo un avvio di stagione difficile e con due vittorie di fila, l'ultima a Brno in Repubblica Ceca domenica scorsa, si è rimesso in corsa per il Mondiale finora dominato dalle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Nella stagione 2025, Marquez ha vinto 14 Sprint e undici Gran Premi che lo hanno portato alla conquista del suo settimo titolo in MotoGp e del primo in Rosso, con un record di punti stagionale e completando uno dei ritorni più grandi nella storia di questo sport.

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