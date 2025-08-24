VaiOnline
Motogp.
25 agosto 2025 alle 00:16

Marquez SETTEBELLEZZE 

In Ungheria continua la striscia di successi con la Ducati 

La marcia di Marc Marquez verso il settimo titolo mondiale nella classe regina (il nono in totale) non si arresta. Lo spagnolo della Ducati domina anche in Ungheria mettendo a segno la sua settima doppietta consecutiva in sprint/MotoGp battendo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) con Marco Bezzecchi al terzo posto su Aprilia. Quasi altrettanto accattivante quanto la prestazione di Marc Marquez, che è a tre punti dal raggiungere il suo record personale di 10 vittorie consecutive in MotoGP, è stato il quarto posto del campione del mondo del 2024 Jorge Martin, partito da un modesto 17° posto in griglia. Ora Marc Marquez ha un vantaggio di 175 punti sul fratello minore Alex Marquez (oggi 14°), a otto gare dalla fine.

Paura per Enea

Brivido in partenza con il contatto con Bezzecchi in curva 1, lo spagnolo tenta di replicare subito, ma tampona l'Aprilia e perde anche una posizione a favore di Morbidelli retrocedendo al terzo posto. Va peggio a Bastianini: intento a seguire Marc, Enea scivola e, sullo slancio, attraversa l’intera pista, venendo evitato dai piloti che lo seguono. Una dinamica che avrebbe potuto dare esiti tragici.

Duelli e rimonte

Al Balaton Park va in scena un duello tra Marquez e Bezzecchi con lo spagnolo che giro dopo giro si avvicina: la staccata di curva 1 all'undicesimo giro vale il comando della gara. Se i segnali di ripresa di Francesco Bagnaia che, partito 15°, chiude in nona posizione, sembrano alquanto timidi, da sottolineare, invece il quarto posto del campione in carica Jorge Martin tornato ai suoi livelli, dopo mesi di sofferenze e sfortune: da 16° a quarto, a tre secondi dal compagno di squadra e su una pista dove i sorpassi sono complicati. Buona anche la prestazione di Luca Marini, tornato in top 5 in un gp dopo quasi 2 anni.

I brividi iniziali

«Nella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere», il commento di Marc Marquez. «La mia gara è cambiata ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro. Non vorrei svegliarmi, non mi sembra normale, vincere 14 gare di fila, contando le sprint. È un sogno», ha aggiunto. «Vincere così tanto mi rende felice, specie per il feeling con la moto che è molto buono. Sono consapevole però che non sia normale vincere così: arriveranno delle piste dove gli altri mi batteranno, ma per ora siamo contenti».

