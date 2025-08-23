Marquez pigliatutto anche in Ungheria 

Prima la pole position, poi la Sprint Race: Marc Marquez continua la cavalcata solitaria verso il titolo mondiale della MotoGp prendendosi tutto ciò che era in palio ieri nel sabato del Gran premio di Ungheria, sull’inedito tracciato del Balaton Park. Lo spagnolo sulla Ducati ufficiale ha conquistato la pole position precedendo un quartetto di italiani: secondo tempo per Marco Bezzecchi con l'Aprilia, davanti a Fabio Di Giannantonio su Ducati Vr46. Quarto tempo per Enea Bastianini (Ktm) e Franco Morbidelli (Ducati Vr46). In crisi Pecco Bagnaia, che non è riuscito a superare la Q1 e partirà anche oggi in quindicesima posizione nel Gp d’Ungheria che scatterà alle 14.

La gara

Nel pomeriggio, il maggiore dei fratelli Marquez ha vinto poi la gara Sprint del weekend ungherese della MotoGp, che ha fatto registrare un podio tutto targato Borgo Panigale. Lo spagnolo ha preceduto le Ducati Vr46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Quarto un altro italiano, Luca Marini, sulla Honda che ha preceduto un’altra Ducati, quella di Fermin Aldeguer (Gresini) e l’altra Honda di Joan Mir. Settimo Marco Bezzecchi con la prima Aprilia davanti ad Alex Marquez. Soltanto tredicesimo Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale.

Per Marquez è la dodicesima vittoria sulle tredici gare sprint disputate sinora, alla quale aggiunge i dieci successi pieni. Complessivamente ha vinto le ultime tredici prove della MotoGp e oggi insegue la settima doppietta Sprint-Gp consecutiva. Il suo vantaggio sui rivali in classifica è praticamente incolmabile.

