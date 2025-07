Marquez, fuga mondiale 

Marc Marquez sempre più inarrestabile: lo spagnolo della Ducati vince il Gran premio di Germania al Sachsenring, una delle sue piste preferite, con una superiorità disarmante di sei secondi sul fratello Alex. Terzo posto per Pecco Bagnaia per completare un podio tutto Ducati, autore comunque di una strepitosa rimonta dal decimo posto in griglia in una gara caratterizzata da otto cadute e quattro ritiri. Sotto la bandiera a scacchi sono passati soltanto in dieci: non accadeva da 14 anni, dal Gran Premio d'Australia del 2011. Un'occasione persa per Marco Bezzecchi con l'Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Vr46: entrambi sono caduti in pista mentre erano al secondo posto.

Gara impegnativa

Nonostante il sole che ha preso il sopravvento rispetto alla pioggia di sabato, la gara si è rivelata una delle più impegnative e difficili degli ultimi anni, tenuto conto anche che due piloti erano impossibilitati a partecipare dopo essersi infortunati sabato. Alle spalle del solito terzetto il francese Fabio Quartararo con la Yamaha, davanti allo spagnolo Fermín Aldeguer sulla Ducati del team Gresini e a Luca Marini con la Honda. Non bene le Ktm che si piazzano al settimo posto con il sudafricano Brad Binder. Il sei volte campione del mondo ha dimostrato ancora una volta di essere a casa sua sul tracciato tedesco con la sua nona vittoria in dieci gran premi disputati nella classe regina, un record.

Le parole

«Tornare a vincere qui è speciale. Mi sono sentito ben fin dalla partenza e la fiducia era alta perché venivo da tre vittorie consecutive», le parole di Marc Marquez che non nasconde l'entusiasmo ma tiene la guardia alta: «Ora possiamo dire che abbiamo concluso metà stagione, manca l’altra metà. Dobbiamo continuare a essere molto concentrati».

Cifre spaventose

Per Marquez questa è stata la settima vittoria di una Gran Premio nell'anno, la quarta consecutiva dopo le tappe in Aragona, Italia e Olanda. Il campione della Ducati può così stringere la presa sul settimo titolo mondiale MotoGp e raggiungere il numero di titoli di Valentino Rossi. Grazie alla sua 69ª vittoria in MotoGP, Marquez ha anche superato Giacomo Agostini nel numero totale di vittorie nella classe regina ma resta comunque lontano da Rossu che detiene il record di 89 successi. Lo spagnolo di Cervera allunga ancora in testa alla classifica mondiale per i piloti. Il catalano ha 83 punti di vantaggio sul fratello Alex con la Ducati del team Gresini e 147 punti su Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Domenica si corre a Brno il Gp della Repubblica Ceca.

