Marquez fa paura, Sprint, Bagnaia 3° 

Termas de Rio Hondo. Terza gara, terzo podio identico, ma soprattutto terza vittoria di Marc Marquez in un Motomondiale che rischia di diventare un monologo per il pilota che insidia i primati Valentino Rossi. La Sprint di ieri replica fedelmente le due gare della Thailandia, con uno straripante Marc Marquez partito dalla pole e rimasto davanti a tutti dal primo all'ultimo dei 12 giri della sprint-race. Secondo é giunto il fratello Alex e terzo un arrancante Francesco Bagnaia. Scattato quarto, sul traguardo ha incassato un ritardo di quasi 4 secondi dal vincitore. La classifica del mondiale piloti recita: Marc Marquez 49 punti, Alex 38 e Pecco 30. L'ennesima tripletta Ducati fa dire al direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna: «Siamo davvero contenti, Marc sembra davvero in palla». Ai piedi del podio, il francese Joan Zarco: per la Honda il miglior risultato dalla Gara sprint di Valencia 2023. Poi sotto la bandiera a scacchi é passato un terzetto di italiani: Fabio Di Giannatonio (Ducati VR46), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46), quarto in classifica con 21 punti.

Stesso discorso nelle qualifiche in cui, come in Thailandia, Marc Marquez ha stampato il miglior tempo davanti al fratello Alex e a Johann Zarco, francese della Honda. Oggi alle 19 aprirà la seconda fila Francesco Bagnaia (Ducati) che ha chiuso le qualifiche con il quarto tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA