Marquez è tornato Bagnaia, caduta tra le polemiche 

Marc Marquez è tornato. Il campione spagnolo ha vinto il Grand Premio di Aragon in MotoGp, salendo sul gradino più alto del podio a distanza di 1043 giorni e 50 gare dall'ultima volta. Tre anni di attesa per il catalano che risponde così a chi lo dava sportivamente finito. Ed un pensiero in più per Pecco Bagnaia, protagonista in negativo della gara di ieri. Il torinese è uscito a cinque giri dalla fine coinvolto in un incidente con Alex Marquez che lo ha agganciato e spinto fuori pista. Bagnaia è scivolato pericolosamente sulla sabbia sotto la moto dell'avversario, ma ne è uscito fortunatamente indenne. Per lui soltanto una botta alla clavicola ma la settimana prossima a Misano ci sarà. In quel momento il campione del mondo in carica si stava lanciando all'inseguimento di Jorge Martin e Marc Marquez. A fine gara, il torinese è apparso visibilmente risentito: «Dinamica chiara, mi ha visto e ha anche dato un colpo di gas», ha detto a Sky Sport. «Quando uno ti prende in pieno, poi chiede scusa. Invece non mi ha neanche parlato». Non la pensa così, ovviamente, Alex Marquez: «Non l'ho visto e non potevo fare nulla di diverso, solo lui poteva evitarlo», ha affermato. «Bastava che mi lasciasse un metro e non sarebbe successo niente». «Non sono arrabbiato con Pecco», ha aggiunto lo spagnolo. «Capisco che si stia giocando il mondiale e lo rispetto. Lui non mi ha chiesto scusa e non l'ho fatto nemmeno io: abbiamo due versioni diverse». Della situazione ne approfitta proprio Martin: lo spagnolo della Ducati del Team Pramac, secondo al traguardo, ha conquistato altri 20 punti che lo proiettano in vetta alla classifica con 299 punti, a +23 su Pecco Bagnaia (276). E si fa sotto anche Marc Marquez che sale a 229.

Marc Marquez è tutto un sorriso. I progressi negli ultimi gran premi erano evidenti e la doppia vittoria, sprint e gara, in Spagna li ha suggellati. «È stata una gara eccezionale, è incredibile vincere davanti a questo pubblico. Avevo il passo ma era difficile concentrarsi sulla guida soprattutto nel finale, quando vedevo che la vittoria arrivava e non è stato facile mantenere la concentrazione. Dopo 1000 giorni ti dimentichi cosa vuol dire vincere, il mio corpo ancora non lo sa: è una vittoria che ho cercato tanto e su cui ho scommesso tutto l'anno scorso scegliendo di venire nel team Gresini».

