Marquez corre da solo 

Austin. Un soliloquio. La striscia (aperta) di vittorie inanellate da Marc Marquez (imbattuto da quando è sulla Ducati ufficiale) non poteva certo interrompersi sul circuito di Austin, uno dei suoi preferiti. Così è stato: ieri lo spagnolo ha vinto la gara Sprint del Gp delle Americhe, terza tappa del mondiale Motogp. Terza come le vittorie dello spagnolo che ieri ha preceduto ancora la Ducati Gresini di suo fratello Alex e l’altra Rossa ufficiale, quella pilotata dal compagno di scuderia Francesco Bagnaia, terzo. L’avvio veemente di “Pecco”, capaci di passare dalla quarta alla prima posizione in poche curve, è stato il fatto nuovo ieri. Al primo dei dieci passaggi, però, Marc aveva già ristabilito le gerarchie e il podio non è più cambiato. C’è stata però una bella battaglia alle loro spalle e, anche se al quarto e quinto posto ci sono le Ducati gialle del Team VR46 (Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli), vanno elogiati Fabio Quartararo (Yamaha) e Pedro Acosta (Ktm). Il dominio però è tutto Ducati: 5 ai primi 5 posti e 17ª vittoria Sprint di fila.

La griglia

Marc Marquez aveva in precedenza dominato le qualifiche, meritandosi la terza pole position di fila. Oggi (ore 21), in prima fila accanto a lui partiranno Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. Francesco Bagnaia ha chiuso con il sesto tempo, preceduto da Pedro Acosta e Franco Morbidelli, ma vuole provarci: «Cercherò di ripetere la bella partenza della Sprint e magari a essere più competitivo anche durante la gara», ha promesso. ma contro i fratelli Marquez sarà veramente dura.

