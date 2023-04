Marquez convalescente salterà anche Austin 

Marc Marquez non correrà domenica ad Austin, in Texas, nel Gp delle Americhe, terza prova del motomondiale.

Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo della Honda sul proprio profilo Instagram. «Dopo un'ultima Tac, è stato confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Mi sono consultato col team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Oña dell'ospedale Ruber Internacional di Madrid, e abbiamo deciso di non correre alcun rischio. Perciò, non potrò correre ad Austin». E ha concluso: «Continuerò a svolgere il mio programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile. Grazie del vostro appoggio e a presto».

La vicenda

Il sei volte campione del mondo MotoGP, partito in pole nella gara in Portogallo del 26 marzo, era caduto al secondo giro trascinando a terra Miguel Oliveira (Aprilia) dopo aver urtato il connazionale Jorge Martin (Ducati). Per questo incidente Marquez ha ricevuto una penalità di due “long lap”. Avrebbe dovuto scontarla a Termas de Rio Hondo, nel secondo gp della stagione. I commissari hanno poi precisato che tale sanzione sarebbe stata applicata durante il prossimo evento disputato dal catalano. A questo punto la Honda ha presentato un ricorso sul quale la Corte d'Appello della FIM dovrebbe pronunciarsi a breve.

RIPRODUZIONE RISERVATA