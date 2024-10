Marquez ci prende gusto 

Marc Marquez ci ha preso gusto e dopo il successo nella sua amata Australia ha messo in fila tutti anche nelle prequalifiche del Gp di Thailandia, facendo segnare il record sul giro e proponendosi di nuovo come arbitro della sfide per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. A Buriram lo spagnolo del tream Gresini ha fatto segnare il tempo di 1’29”165 infliggendo un distacco di 0”110 a Martin, secondo, tallonato dai due portacolori ufficiali della Ducati, con Enea Bastianini poco più veloce di Bagnaia. Il campione del mondo in carica si è detto sereno in vista delle gare: «Come a Phillip Island, siamo andati nella direzione sbagliata durante il turno ma poi ci siamo messi a posto. Sono soddisfatto e ottimista sia per la Sprint sia per la gara, con la consapevolezza che il potenziale è buono».

Punti pesanti

Bagnaia ha un ritardo di 20 punti da Martin nella classifica mondiale, mentre Marquez è terzo, ma a 79 punti dal connazionale, e con tre sprint e tre Gp da disputare prima dalla bandiera a scacchi il torinese conta di fare bene sulla pista, che gli è congeniale: «È una pista che per le frenate, gli ingressi e il veloce mi si adatta meglio rispetto a Phillip Island», ha spiegato. «Nella corsa al titolo non è cambiato niente, voglio solo pensare a lavorare per farmi trovare a posto per la gara». Oggi, dopo le qualifiche delle 5.45, è in programma alle 9.55 la gara sprint. Domani alle 9 italiane Il Gp di Thailandia della Moto Gp preceduto da Moto3 (6) e Moto2 (7.15). A proposito di Moto2, ieri incidente davvero particolare per il pilota Tony Arbolino, che stava procedendo lentamente sulla pit lane quando è stato centrato in pieno da Zonta van den Goorbergh, rimediando una brutta distorsione alla caviglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA