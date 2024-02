Marques regina di Coppa 

Athena Sassari 6

Real Sun Service 2

Athena Sassari : Buzzi, Russu (88’ Menneas), Arca, Da Rocha (74’ Baldinu), Marques, El Rahiti (56’ Satta), Cardolini, Gruada, Gava, Podda, Moresco. Allenatore Cuccureddu.

Real Sun Service : A. Poddighe, Zucca (86’ Garau), Piras (12’ Casu), Pinna, Lepori (46’ Diaz), Iannetti, G. Poddighe, Mattana (86’ Manunta), Privitera, Fiori, Palmas. Allenatore Leporati.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : 7’, 16’, 28’, 57’, 64’, 86’ Marques, 73’ Iannetti, 89’ Privitera.

Ittiri. L’Athena Sassari si aggiudica il primo trofeo della stagione. Nella finalissima di ieri al Comunale di Ittiri le ragazze di Luigi Cuccureddu si sono imposte 6-2 sulla Real Sun Service conquistando la Coppa Italia di Eccellenza femminile. Le rossoblù sono state trascinate da una Marques in giornata di grazia, autrice delle sei reti con cui l’Athena ha griffato un successo quasi archiviato già nel primo tempo (terminato 3-0) e messo in ghiacciaia nella ripresa. Per la Real rimane la buona prestazione e un risultato troppo severo.

La cronaca

Parte bene l’Athena, che dopo sette minuti sblocca il risultato con una conclusione dal limite di Marques. La capitana rossoblù raddoppia al 16’ e poco prima della mezzora porta a tre il conto delle marcature, questa volta con un colpo di testa. Lo show della fantasista prosegue anche a metà ripresa con un uno-due nel giro di nemmeno dieci minuti che vale il 5-0.

I cambi operati dal tecnico del Real Leporati a inizio ripresa non portano risultati, anche se le gialloblù riescono ad andare a segno con Iannetti al 78’. La gara è ormai chiusa e il sussulto delle gialloblù viene subito frenato dalla sesta magia di un’incontenibile Marques, che chiude la sua sestina personale.

Nel finale c’è anche gloria per la bomber Privitera, che a più riprese aveva cercato la via della rete e che quasi allo scadere firma il definitivo 6-2 su un perfetto calcio di punizione così da rendere meno amara la sconfitta. L’Athena fa festa e mette in bacheca il primo trofeo della sua storia nel calcio a undici femminile. La conquista della Coppa Italia permette alle rossoblù di accedere alle fasi nazionali della competizione. Per la Real Sun Service c’è il rammarico della finale persa, ma tanta consapevolezza in vista di un campionato tutto ancora da giocare.

