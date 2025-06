«Marotto non è il centrosinistra e noi siamo una forza civica» 

Nonostante le urne si siano chiuse, prosegue il confronto post-elettorale a Monastir. Raimondo Sanna interviene per ribadire la natura civica del suo progetto: «Il nostro gruppo – insiste – non ha alcuna collocazione politica. Ci siamo presentati da subito come lista civica con un programma che ha riscosso interesse e successo nella popolazione». Alla sua prima esperienza politica, Sanna ha ottenuto ben 705 consensi. «Forse – commenta – ha pesato l’idea (diffusa mesi prima del voto) di una vittoria già scritta. Ma la realtà è stata ben diversa».

Il capolista di “Monastir Bene Comune” risponde anche ad Alessio Marotto, terzo candidato sindaco, che ha attribuito la sconfitta anche alla divisione del voto di centrosinistra tra le due liste: «Apprezziamo che dalle sue dichiarazioni emerga come i componenti della sua lista rappresentino il centro sinistra. Occorre saper fare un’analisi – prosegue Sanna – guardando in faccia la realtà, e accettare con serenità anche le sconfitte: Marotto paga il fatto di essere ancora legato a logiche che, in un piccolo centro come Monastir, non hanno spazio. E si ostina a non ammettere che l’elettorato di sinistra, per ragioni diverse, non si è riconosciuto in lui e ha trovato una collocazione negli altri due schieramenti».

Da lunedì Raimondo Sanna riprenderà il suo lavoro come impiegato comunale, cedendo il posto in Consiglio a Tiziana Pinna.

