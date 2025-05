Marotta vuole vincerne una 

MILANO. «Questo gruppo è cresciuto in questi anni, dopo l'esperienza di Istanbul c'è stata una consapevolezza maggiore nei propri mezzi. Siamo pronti per giocarce fino in fondo la finale di Champions». È la certezza di Beppe Marotta intervistato dalla RSI, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Il presidente dell'Inter ha disputato quattro finali in undici anni da dirigente, praticamente un record. «Ho avuto la fortuna di essere in due club molto forti e questo mi ha facilitato. Sono quattro finali ma questo va condiviso con le squadre con le quali mi sono presentato alle finali di Champions». «Io credo», aggiunge Marotta, «che il core business di una società di calcio sia proprio giocare a calcio. Spesso si parla di una grande organizzazione manageriale, di grandi manager che però hanno poca affinità col mondo del calcio. Io sono per la competenza, per l'esperienza calcistica».

Lautaro carico

«Sono molto orgoglioso di questa squadra e spero che riusciremo a mettere la ciliegina sulla torta», si sente di dire invece il capitano dell'Inter Lautaro Martinez al sito della Uefa. «Sarebbe un'emozione incredibile perché ho vissuto la finale di Istanbul e la finale dei Mondiali in Qatar: sono momenti unici che ti rimangono per sempre. Giocare un'altra finale di questa importanza, in questa competizione, sarà incredibile. È un sogno che è di nuovo alla nostra portata: non voglio nemmeno pensare se riuscirò o meno a raggiungere il traguardo che tutti vogliamo e che manca all'Inter da tanto tempo. Voglio davvero godermi il momento, la partita: se vinceremo, sarà un sogno che si avvera». Un pensiero per Simone Inzaghi: «È un vincente e questa per me è la cosa più importante».

