Marotta presidente della nuova Inter 

L'era Oaktree all'Inter ora può ufficialmente partire. Dopo il subentro alla guida del club nerazzurro in seguito all'escussione del pegno sulle quote della società per il mancato pagamento da parte della famiglia Zhang di un debito da 395 milioni, ieri il fondo californiano ha messo le mani sulla gestione della società campione d'Italia. L'assemblea degli azionisti andata in scena in mattinata in un hotel del centro di Milano ha infatti portato alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione: un CdA in cui, nel segno della continuità, come nuovo presidente è stato designato Giuseppe Marotta, che rimarrà anche amministratore delegato dell'area sport.

Le reazioni

«Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione», le prime parole di Marotta come presidente. Una nomina che ha fatto felici in molti, non solo i tifosi ma anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. «Marotta presidente? È la continuità. Sono contento, Marotta lo conosciamo tutti che tipo di persona è, farò sicuramente bene».

La scalata

Dai campetti di periferia di Varese alla presidenza dell'Inter. La parabola di Marotta passa da successi un po' in tutta Italia, con vittorie dalla Serie C alla Serie A e arriva fino alla carica di numero uno del club nerazzurro. Una ipotesi che lui stesso nelle scorse settimane aveva scartato. La manovra di convincimento da parte di Oaktree, nel frattempo, è però andata a segno: d'altronde, gli stessi manager del fondo californiano avevano fatto intendere di ritenerlo centrale nel nuovo progetto post Zhang, così come l'attuale dirigenza. Una presidenza arrivata dopo oltre quarant'anni di esperienza nel mondo del calcio, da Varese a metà anni Settanta fino all'Inter passando da Monza, Como, Ravenna, Venezia, Atalanta, Sampdoria e Juventus. Cogliendo successi ovunque e non solo come titoli, perché portare il Venezia in A o la Sampdoria in Champions valgono quanto uno scudetto. Quelli poi sono arrivati dopo, con lo sbarco a Torino e sette tricolori vinti rialzando una società che faticava a tornare a vincere dopo Calciopoli. Nell'ottobre 2018, poi, la rottura con i bianconeri, seguita da dicembre dalla scelta di Steven Zhang di portarlo all’Inter. Mossa vincente, non solo perché da quel giorno sono arrivati sette trofei tra cui due scudetti (compreso l'ultimo, quello della seconda stella), ma anche perché tra mille problemi è riuscita sempre a mantenere dritta la barra, ottenendo risultati anche smontando squadre e cercando di puntare all'obiettivo sostenibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA