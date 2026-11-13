A 33 anni dalla morte, Cabras ripercorre l’eredità di Giovanni Marongiu. Non soltanto giurista, professore e ministro, ma intellettuale che legò il futuro del Mezzogiorno alla qualità delle istituzioni e alla capacità dei territori di governarsi. Il convegno “Un gigante. L’uomo, il professore, il ministro”, promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione, ne ha intrecciato memoria e attualità.

Nato a Cabras nel 1929, Marongiu sedette nel consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, presiedette il Formez e, tra il 1990 e il 1991, fu ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno. La sua convinzione era che i soli finanziamenti non bastassero, alle opere occorrevano competenze, amministrazioni solide e comunità capaci di decidere.«Eravamo protesi a invitare i partiti a fare una scelta radicale», ha ricordato l’ex ministro Vincenzo Scotti, suo collega nel governo Andreotti. Marongiu era «un giurista sottile», capace di unire il rigore delle regole al dialogo tra posizioni politiche diverse. Scotti ne ha ricordato l’attenzione ai giovani e alla formazione. Alla dimensione politica si è affiancato il ricordo dell’ex presidente della Regione Angelo Rojch: «Un gigante di pensiero e di azione», con «l’umiltà dei contadini della sua terra». Rojch ha raccontato i viaggi compiuti insieme in Barbagia, nei luoghi dove si progettavano nuove dighe. Per Marongiu quelle infrastrutture non potevano restare isolate, ma dovevano inserirsi in un disegno di crescita economica e sociale. Un’intuizione, osserva Rojch, ancora disattesa. Il confronto ha coinvolto, tra gli altri, Pier Ciro Galeone, direttore dell’IFEL, fondazione dell’ANCI per la finanza e l’economia locale, e vice presidente della Fondazione Giulio Pastore, che ha richiamato aneddoti del governo Andreotti e l’importanza di formare veri amministratori. Donatella Morana, docente di Diritto costituzionale a Roma Tor Vergata, ha delineato il profilo dello studioso.

Per il sindaco Andrea Abis, Marongiu fu «una sorta di scienziato della pubblica amministrazione», capace di tradurne il funzionamento in regole. Il convegno, ha spiegato, vuole restituire ai cittadini la storia di un uomo che molti conoscono soltanto attraverso il museo civico a lui intitolato, oggi custode dei Giganti di Mont’e Prama, ma anche presidio di una memoria che va oltre il nome sulla facciata, per custodire e tramandare un’eredità di pensiero, competenza e impegno civile che continua a parlare al presente.