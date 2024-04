Marocco, tre italiani ai quarti  C’è il derby Sonego-Berrettini 

Derby italiano nei quarti dell’Atp 250 sulla terra rossa a Marrakech (Marocco). Matteo Berrettini, n.135 Atp, in tabellone con il ranking protetto, ha superato lo spagnolo Jaume Munar (n. 73) in tre set: 6-4, 4-6, 6-3. Ora per il romano la sfida con Lorenzo Sonego. Il 28enne torinese, n. 61 del ranking e 4 del seeding, ha debuttato direttamente al secondo turno superando in rimonta per 1-6 6-3 6-4, in due ore e 19 minuti, l'indiano Sumit Nagal, n. 95 Atp. Dall’altra parte del tabellone, niente derby. Flavio Cobolli è stato battuto 6-1 7-6(5) dal russo Pavel Kotov, mentre Fabio Fognini ha eliminato il n. 1 Laslo Djere: 7-6, 2-6, 6-4. Brava Sara Errani, nei quarti a Bogotà dopo il 6-2, 4-6, 6-4 alla spagnola Sara Sorribes (50 Wta). Oggi a Estoril (Atp 250, terra) Lorenzo Musetti sfida negli ottavi il portoghese Nuno Borges.

