Marocchino in manette per stalking 

Un uomo di 66 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu con l’accusa di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima sarebbe una donna, titolare di un bar del centro cittadino, da tempo perseguitata dall’uomo che le rendeva la vita impossibile.

Tutto è iniziato con una segnalazione arrivata da un locale dove il 66enne stava molestando la titolare e i clienti. I militari, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a riportare la calma e hanno proceduto all’identificazione dell’uomo. Durante le verifiche è emerso che la donna aveva già denunciato in passato episodi simili, sempre legati allo stesso individuo.

Nel corso dell’intervento, l’uomo ha reagito con atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli uomini dell’Arma, tentando di sottrarsi al controllo. Bloccato e condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e trasferito in una cella del carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori hanno già inviato un primo rapporto dettagliato sulla vicenda.

I carabinieri hanno inoltre raccolto diverse testimonianze utili alle indagini. L’indagato dovrebbe essere interrogato oggi dal magistrato, mentre gli inquirenti stanno preparando un ulteriore dossier informativo sull’intero episodio. Per il momento, le accuse a suo carico restano quelle di stalking e resistenza a pubblico ufficiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA