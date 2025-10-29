VaiOnline
Carabinieri
30 ottobre 2025 alle 00:17

Marocchino in manette per stalking 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un uomo di 66 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu con l’accusa di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima sarebbe una donna, titolare di un bar del centro cittadino, da tempo perseguitata dall’uomo che le rendeva la vita impossibile.

Tutto è iniziato con una segnalazione arrivata da un locale dove il 66enne stava molestando la titolare e i clienti. I militari, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a riportare la calma e hanno proceduto all’identificazione dell’uomo. Durante le verifiche è emerso che la donna aveva già denunciato in passato episodi simili, sempre legati allo stesso individuo.

Nel corso dell’intervento, l’uomo ha reagito con atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli uomini dell’Arma, tentando di sottrarsi al controllo. Bloccato e condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e trasferito in una cella del carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori hanno già inviato un primo rapporto dettagliato sulla vicenda.

I carabinieri hanno inoltre raccolto diverse testimonianze utili alle indagini. L’indagato dovrebbe essere interrogato oggi dal magistrato, mentre gli inquirenti stanno preparando un ulteriore dossier informativo sull’intero episodio. Per il momento, le accuse a suo carico restano quelle di stalking e resistenza a pubblico ufficiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 