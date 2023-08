“MarmilLibri”, dal 21 agosto il piacere della lettura 

La Marmilla è pronta ad accogliere la prima edizione del festival letterario diffuso “MarmilLibri” e lo fa in grande stile con ospiti di rilievo regionale e nazionale del calibro di Bea Buozzi, Paolo Roversi, Lorenza Gentile, Franco Arminio, Cristina Caboni, Francesco Abate, Ciro Auriemma, Maria Francesca Chiappe e Piergiorgio Pulixi. A partire dal 21 agosto, Pauli Arbarei, Turri, Siddi, Ussaramanna, Villanovafranca e Villanovaforru diventeranno il palcoscenico di eventi e incontri letterari, trasformandosi in un teatro di idee e scambi. La rassegna mira ad essere un supporto per la crescita socioculturale del territorio attraverso lettura e libri. È finanziata dall'Unione Comuni Marmilla e dai comuni che ospiteranno le iniziative e nelle prossime edizioni coinvolgerà tutti i diciotto comuni che fanno parte dell'Unione. È organizzata dal Club di Jane Austen Sardegna con la direzione artistica di Giuditta Sireus.

Gli appuntamenti

Dal 21 agosto al 30 settembre si delineerà un percorso di libri, letture animate ed eventi esperienziali che esalteranno la cultura del territorio e la bellezza dei luoghi.

Su il sipario

Saranno Bea Buozzi e Paolo Roversi a inaugurare il festival il 21 Agosto nella chiesa di Sant’Agostino a Pauli Arbarei. Con inizio alle 21,30, gli autori parleranno delle loro opere “L’anno delle parole ritrovate” (Morellini) e “Alla vecchia maniera. Il primo caso del commissario Botero” (Mondadori). Con gli autori dialogherà Andrea Melis.

Il calendario

Il secondo appuntamento si terrà a Turri, in piazza Martiri, alle 21.30, giovedì 24 agosto. Lorenza Gentile dialogherà con Lucia Cossu del romanzo Feltrinelli “Le cose che ci salvano”. Musiche di Andrea Scano. A Siddi, invece, il poeta Franco Arminio presenterà la raccolta “Sacro minore”, edita da Einaudi. Appuntamento in piazza Leonardo da Vinci lunedì 4 settembre. Per la quarta serata non poteva mancare il nuraghe di San Pietro a Ussaramanna: il 14 settembre, con inizio alle 18.30, il viaggio esperienziale inizierà con la presentazione del romanzo “La via del miele” (Garzanti) di Cristina Caboni. Ci sarà la partecipazione della maestra pastaia Annalisa Atzeni. Con l’autrice dialogherà Giuditta Sireus. Letture animate da Rita Atzeri. Domenica 24 settembre, in piazza Costituzione a Villanovaforru, alle 19, Francesco Abate, Ciro Auriemma e Maria Francesca Chiappe presenteranno la raccolta di racconti “Giallo sardo 2”, edito da Piemme. La rassegna si chiuderà sabato 30 settembre a Villanovafranca, nel museo archeologico Su Mulinu: alle 18.30 Piergiorgio Pulixi presenterà il suo nuovo romanzo “Stella di mare”, edito da Rizzoli. Con l’autore dialogherà Graziella Monni.

RIPRODUZIONE RISERVATA